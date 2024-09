Bagnaia houdt niets heel van 'onzinnig' MotoGP-plan

Het is een nieuw plan van de MotoGP-organisatie: het introduceren van een radiocommunicatiesysteem. Niet alleen kunnen de teams en rijders zo met elkaar praten, maar het geeft MotoGP-eigenaar Dorna de mogelijkheid om de gesprekken uit te zenden. In 2025 moet het systeem getest worden door alleen de wedstrijdleiding boodschappen te laten versturen naar de rijders, voordat het in 2026 verder uitgerold wordt. Helemaal goed ontvangen wordt het echter niet, onder andere regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia is fel tegenstander.

"Ik heb het geprobeerd, maar het drukt op mijn bot", aldus Bagnaia. "Je hebt al pijn als je dertig seconden met je vinger [stevig] op iets drukt. Stel je voor dat je dat dan veertig minuten moet doen. Dat heeft voor mij helemaal geen zin." Ook de noodzaak voor een radiosysteem voelt hij niet. "We hebben al allemaal systemen die ons waarschuwen, of het nu het pitbord of het dashboard is. Er is voor mij geen reden om nog een communicatiekanaal te gebruiken, en dat leidt ons ook nog eens af. Op deze machines is het niet goed om afgeleid te raken."

In de wandelgangen gaat rond dat Dorna van plan is om het systeem te verplichten. Dat zou betekenen dat als coureurs er geen gebruik van maken, zij een straf kunnen krijgen. Bagnaia is desondanks niet van plan om toe te geven. "Ik zal dan zoiets doen als [basketballer Michael] Jordan. Hij werd elke wedstrijd bestraft omdat hij rode [zwarte] schoenen droeg", haalt Bagnaia als herinnering aan. Toen Jordan de straf kreeg, waren NBA-spelers verplicht om overwegend witte schoenen te dragen die bij de uniforms én de schoenen van hun teamgenoten pasten. "Ik zal in de toekomst zulke straffen ook krijgen, omdat ik zo'n systeem niet wil dragen."

Acosta ook geen voorstander

Net als Bagnaia ziet KTM-rijder Pedro Acosta ook weinig voordelen aan de introductie van een dergelijk systeem. "We moeten niet vergeten dat ons hoofd beweegt tijdens het rijden. Ik denk dat het hoofd te belangrijk is om er gekke dingen bij te doen", aldus de Spanjaard. "Ik ben ook al geen voorstander van camera's op de schouder, maar als je daardoor een sleutelbeen breekt kan je er nog een plaat op doen en weer verder. Bij het hoofd is dat anders. Ik vind dit te belangrijk."