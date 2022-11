Bagnaia: Zenuwen geen factor tijdens moeizame trainingsdag

Francesco Bagnaia kan dit weekend de eerste Italiaanse wereldkampioen worden sinds Valentino Rossi, bovendien staat hij op de drempel om Ducati haar eerste wereldtitel sinds 2007 te bezorgen. De coureur uit Turijn had het vrijdag echter niet eenvoudig. In de eerste training eindigde hij op zes tienden van Fabio Quartararo op de zeventiende plek. In de tweede training ging het iets beter, maar de coureur worstelde met de grip en het stuurgedrag van de Desmosedici. Gevraagd of de zenuwen nu al een rol spelen voor het finaleweekend, moet Bagnaia lachen.

“Er zal vast iets meespelen”, erkent hij. “Maar dat was vandaag geen factor. Mijn gevoel was gewoon niet goed. Dit zijn dingen zoals ze altijd zijn. We hebben de motor ten opzichte van vorig jaar flink veranderd en het duurt dit jaar langer om de aanpassing te maken. Op dit circuit voelen we het iets meer. Er was weinig grip, daar werken we nu aan en dat hebben we al flink weten te verbeteren. We zijn nog te langzaam, maar in de snelle run aan het eind dacht ik iets meer aan het kampioenschap.”

Bagnaia gaat verder: “Het was geen makkelijke dag. Bij de start van de eerste training werkte de motor niet goed, we hadden problemen met de wind en tijdens het remmen deed de motor het niet goed. Daarnaast hadden we nog problemen met de grip. Ik begon met een worsteling, gedurende de sessie werd het beter maar dat was nog niet genoeg. En vanmiddag was het weer hetzelfde verhaal. Het ging iets beter dan tijdens de ochtend, maar het gevoel is nog niet goed genoeg. Het tempo is vergelijkbaar met Fabio en Marc, dus we hebben een goede stap gemaakt. De tweede run in VT2 was beter, maar in de kwalificatierun was het gevoel niet optimaal.”

Tijdens de trainingen in Maleisië ging Bagnaia meermaals onderuit. “Dat wilde ik nu voorkomen. Het was met de wind vandaag heel makkelijk om in de fout te gaan, ik besloot op bepaalde punten iets in te houden omdat ik moeite had echt snelheid mee te nemen de bochten in. Afgezien daarvan werden we wel beter.”

Bagnaia’s belangrijkste opdracht voor zaterdag is het halen van Q2: “Ik denk dat de top-tien haalbaar moet zijn. Het racetempo op de oude band was vrij aardig, dat scheelt niet veel met Fabio.”

Luca Marini was vrijdag de rapste op het Circuit Ricardo Tormo.