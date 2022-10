Het seizoen van Francesco Bagnaia kende zijn keerpunt in Assen, waar hij de overwinning pakte. Sindsdien heeft hij 105 punten gewonnen ten opzichte van Fabio Quartararo, die tot afgelopen weekend aan de leiding stond in het kampioenschap. Waar Quartararo de afgelopen races veel pech kende en een paar keer in de fout ging, scoorde Bagnaia steevast veel punten. Afgelopen weekend werd hij op Phillip Island derde, waardoor hij dit weekend begint met een voorsprong van veertien WK-punten. Om de titel op Sepang te winnen moet hij elf punten meer scoren dan Quartararo.

Bagnaia maakte in de persconferentie van donderdag een ontspannen indruk. “Op dit moment ben ik rustig”, laat de Ducati-rijder weten. “Ik weet dat we de potentie hebben om goed te scoren als we op deze manier doorgaan. Hier is het vooral de vraag wat het weer gaat doen. Zaterdag en zondag kan het regenen, maar we moeten het zien. Het is altijd lastig om het weer hier te voorspellen. Als we blijven werken zoals we in de tweede helft van dit seizoen gedaan hebben, maken we een goede kans.”

In zijn aanpak op het komende raceweekend heeft Bagnaia niets anders gedaan dan wat hij voor een normaal weekend zou doen. “Een boek gelezen, een filmpje gekeken en alle sessies van het raceweekend hier in 2019 teruggekeken”, zegt Bagnaia. “Ik doe alles om zo goed mogelijk toe te werken naar dit weekend. We hebben een plan waarin we ons elke sessie tot de race moeten verbeteren. Als ik aan zaken denk die me druk opleveren, dan creëer je dat ook voor jezelf. Ik leef op een normale manier en dat blijf ik ook doen.”

Opvolger van Rossi én Stoner

Bagnaia besliste in 2018 al eens een wereldkampioenschap op het Sepang International Circuit, maar dat was van een andere orde. Toen werd hij wereldkampioen in de Moto2-klasse. Nu komt er toch iets meer bij kijken, stelt de coureur met besef voor de geschiedenis. “Sinds 2009 heeft geen enkele Italiaanse coureur het wereldkampioenschap MotoGP gewonnen, in 2007 behaalde Casey Stoner de laatste wereldtitel voor Ducati”, aldus Bagnaia. “Natuurlijk zorgt dat ervoor dat er druk op de ketel staat, maar momenteel ben ik vooral blij. Ik weet dat we het dit seizoen goed gedaan hebben, we moeten alleen de laatste stap nog zetten om het af te maken. Daar ligt momenteel de focus.”