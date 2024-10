Bagnaia zegeviert in MotoGP-sprint Japan na late crash leider Acosta

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan schreef Pedro Acosta historie door de derde jongste polesitter ooit te worden in de MotoGP. De GasGas Tech3-rijder mocht om 08.00 uur Nederlandse tijd dus vooraan plaatsnemen op de grid voor de sprintrace in Motegi, met Francesco Bagnaia en Maverick Viñales naast hem op de eerste rij. WK-leider Jorge Martín kwam verrassend niet verder dan de elfde startpositie voor de race over twaalf ronden, waarin de rijders werden geconfronteerd met her en der wat regendruppels. Desondanks startte vrijwel iedereen met de harde slick als voorband en de zachte optie voor de achterband. Jack Miller en Álex Rins kozen voor de zachte voorband, Augusto Fernández juist voor de medium.

Bij het doven van de startlichten kwam Acosta goed weg, maar Bagnaia had een nog betere start om voor de eerste bocht al de leiding te grijpen. Ook Enea Bastianini worstelde zich langs Acosta, die met P3 wel voor Brad Binder, de uitstekend begonnen Martín en Marc Márquez bleef. Viñales stond intussen in de achteruit en viel terug naar de elfde positie. Vooraan kreeg Acosta in de vijfde bocht de tweede plek cadeau van Bastianini, waarna hij meteen aandrong bij Bagnaia. In de derde ronde volgde opnieuw in bocht 5 een succesvolle inhaalactie om de leiding over te nemen. Martín was de vijfde plek op dat moment al kwijtgeraakt aan Márquez.

Acosta maakt kapitale fout

Binder werd in de derde ronde de eerste uitvaller van de sprintrace vanwege technische problemen, wat Márquez promoveerde naar de vierde plek. De KTM-rijder was niet de enige met problemen: in de openingsronde was Joan Mir al gecrasht, al kon hij zijn weg vervolgen. Twee ronden na het technische malheur van Binder werd de volgende uitvaller genoteerd: Takaaki Nakagami werd door teamgenoot Johann Zarco onderuit getikt in bocht 2, wat laatstgenoemde een long lap-straf opleverde. Aan het front wist Acosta aanvankelijk geen gat te slaan met de achtervolgers, totdat hij in de achtste ronde ineens bijna een seconde wegreed bij Bagnaia.

Vervolgens sloeg echter het noodlot toe voor Acosta, die in de negende ronde bij het insturen van bocht 9 tegen de vlakte ging en zo zijn eerste sprintzege door de vingers zag glippen. Het bracht Bagnaia aan de leiding, die hij in het restant van de race niet meer zou afstaan - ondanks dat hij in de slotronde meer dan een seconde verloor op de achtervolgers. De Italiaan boekte zijn derde opeenvolgende sprintzege, op twee tienden gevolgd door teamgenoot Bastianini. De Ducati-rijder won het duel met Márquez om de tweede plek, terwijl Martín in niemandsland als vierde over de finish kwam en zo een voorsprong van vijftien punten behield in de titelstrijd.

Achter Martín eindigde Pramac-teamgenoot Franco Morbidelli op de vijfde positie, vlak voor Fabio di Giannantonio. De strijd om de zevende plek werd gewonnen door Álex Márquez, die daarmee voor zeven Ducati's in de top-zeven zorgde. Miller werd achtste, terwijl Viñales op de negende plek het laatste puntje opeiste. Marco Bezzecchi completeerde de top-tien. Vijf rijders zouden uiteindelijk niet over de finish komen in Motegi: naast Binder, Nakagami en Acosta vielen ook Aleix Espargaró en Mir uit. Espargaró crashte in de tiende ronde, Mir parkeerde zijn motorfiets kort voor de finish in de pits.

Zondag komen de MotoGP-rijders opnieuw in actie in Motegi. Dan staat de Grand Prix van Japan van 24 ronden op het programma en die race begint om 07.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Japan