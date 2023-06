Bagnaia wint sprintrace Mugello, dubbelslag Italië door Bezzecchi

Francesco Bagnaia mocht voor de derde keer dit seizoen van pole-positon vertrekken. Marc Marquez stelde zich als tweede op. De Spanjaard had in de kwalificatie optimaal geprofiteerd van een slipstream bij Bagnaia. Alex Marquez bezette de derde startpositie. Op de tweede rij stonden Luca Marini, Jack Miller en Jorge Martin.

Bij de start van de korte wedstrijd over elf ronden was het droog, maar donkere wolken pakten zich dreigend samen boven Mugello. Bagnaia behield de leiding bij het vertrek. Daarachter knokten Marc Marquez en Jorge Martin voor de tweede plaats, een duel dat eindelijk door Martin werd gewonnen. Voor Alex Marquez was de race al gauw voorbij. Hij ging na de start onderuit in bocht 1 na een aanvaring met Brad Binder. Binder werd hiervoor bestraft met een long lap penalty.

In de tweede omloop gingen de hemelsluizen een stukje open. Het zou echter bij een paar spetters blijven. Martin zette door en verschalkte na Marc Marquez ook Bagnaia, maar de titelverdediger sloeg even later terug. Bezzechhi meldde zich ook vooraan; hij stootte door naar de tweede plek. Pramac-rijders Martin en Johann Zarco nestelden zich in de openingsfase op de derde en vierde plaats. Marc Marquez verloor juist terrein. Hij lag na vier ronden zevende.

In de laatste ronde had de top-vier een gat geslagen van ruim twee seconden naar een groep met Marini, Miller en Marc Marquez. Bagnaia liet zich niet verrassen door Bezzecchi en finishte als eerste. Spannender was de strijd voor de derde plaats. Zarco drong flink aan bij Martin, maar geraakte er niet langs. Marini finishte als vijfde, voor Miller, Marc Marquez en Aleix Espargaro. Met een negende plek pakte Enea Bastianini het laatste WK-punt. Fabio Quartararo werd tiende en bleef zoals veel vaker dit jaar met lege handen bij een MotoGP-sprint. De enige andere valpartij kwam op naam van Alex Rins. De LCR-rijder brak daarbij zijn rechterbeen.

Bijzonder feit: Brad Binder zette een nieuw snelheidsrecord neer voor de MotoGP. Hij noteerde 366,1 kilometer per uur als topsnelheid. Nooit eerder was iemand in de koningsklasse zo snel.

Joan Mir deed niet mee aan de sprintrace en komt zondag ook niet actie. De Repsol Honda-rijder blesseerde vrijdag zijn hand bij een crash.

De Grand Prix van Italië gaat zondag om 14.00 uur van start.

De uitslag van de MotoGP-sprintrace GP Italië: