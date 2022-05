Bagnaia ging zondag van start tot finish aan de leiding in de Grand Prix van Spanje, hij boekte daarmee zijn vijfde overwinning in dienst van het Ducati-fabrieksteam. “Ik heb zeker mijn beste vorm weer bereikt. Fysiek nog niet helemaal, maar qua rijden gaat het weer goed”, zegt Bagnaia. Voor de race was hij samen met Fabio Quartararo tot favoriet voor de overwinning gebombardeerd. Quartararo was qua racetempo misschien een fractie sneller, maar door de race vooraan te beginnen had Bagnaia een voordeel ten opzichte van de Yamaha-rijder. In het spoor van de Ducati werd de voorband van Quartararo’s motor te warm en was inhalen onmogelijk.

“De start was heel belangrijk”, erkent Bagnaia. “Het was heel belangrijk om ervoor te zitten. Het is heel makkelijk om de voorband op te blazen als je achter iemand rijdt. Het was mijn beste start ooit. Daar ben ik heel blij mee. Daarna was het voor mij gewoon zaak om Fabio geen enkele kans te geven en hem meteen bij de keel te grijpen. Ik weet dat Fabio in een duel heel sterk kan zijn, maar ook als hij alleen vooraan rijdt. In de laatste fase van de race had ik moeite met de grip aan de achterkant, maar ik probeerde te pushen en hem geen kans te geven op een gevecht. Ik denk dat het anders nog heel spannend had kunnen worden.”

“We zijn gestopt met het aanpassen van de motor”

Bagnaia werd voor de start van het seizoen omschreven als topfavoriet voor de wereldtitel, maar problemen met de aanpassing op de GP22 zorgden ervoor dat hij niet bepaald competitief was in de eerste fase van het seizoen. Dat had volgens Bagnaia te maken met het remmen en het feit dat de huidige Ducati met meer bochtensnelheid gereden kan worden. In de eerste races deed Bagnaia er alles aan de motor op zijn stijl aan te passen, maar dat bleek niet de juiste aanpak.

“Ik was in het voorseizoen best wel sterk, maar na de eerste race stonden we met beide benen op de grond”, vervolgt Bagnaia. “We hebben er goed aan gedaan om te stoppen met het aanpassen van de motor op mijn wensen. We hebben de motor hetzelfde gelaten, hebben meters gemaakt. Deze motor heeft een iets andere stijl nodig waarmee ik sneller kan zijn in de bochten. Ik denk dat ik mijn beste vorm van vorig jaar weer gehaald heb, hopelijk kunnen we vanaf dit moment zo doorgaan. We hebben in de eerste zes races veel punten verloren, nu moeten we terrein goedmaken.”

De enige beperkende factor voor Bagnaia was een schouderblessure, die hij in de kwalificatie op Portimao opliep. De Italiaan moest pijnstillers nemen waardoor hij de race zonder veel problemen uit kon rijden. “Ik maakte me echt zorgen over de race, vanochtend in de warm-up reed ik zonder pijnstillers en dat was heel moeilijk. In de Clinica hebben ze me goed geholpen, waardoor ik kon rijden. Alleen het laatste deel van de race was moeilijk, vooral de zesde bocht. Er zat wat druk op, nu voel ik meer pijn maar het is niet meer dan voorheen.”