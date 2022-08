Bagnaia wint weer: "Ik maakte het mezelf heel moeilijk"

Francesco Bagnaia ging van start tot finish aan de leiding in de Grand Prix van Oostenrijk. Een kort duel met Jack Miller bracht nog wat spanning in de wedstrijd, maar eigenlijk kwam Bagnaia in de tweede helft van de race niet meer in de problemen. Hij eindigde een halve seconde voor Fabio Quartararo, die een sterke wedstrijd reed in Spielberg. Toch was het niet zo eenvoudig voor de Italiaan, vorig jaar de vice-kampioen. Bagnaia wisselde op de startgrid naar de zachtste compound voorband. Dat leek met de dreigende regen en de koele omstandigheden een goede keuze, maar zo eenvoudig was het niet.

“Het was een van de moeilijkste races van dit jaar”, zegt Bagnaia, die naar eigen zeggen nog een schakelfout maakte bij de start. “Ik koos voor de veilige optie met de voorband, maar dat bleek niet de beste keuze in deze omstandigheden. Ik verwachtte problemen met regen of met de temperatuur, maar het bleef allemaal gelijk." Bagnaia sloeg bovendien het advies van zijn mentor Valentino Rossi in de wind. De negenvoudig wereldkampioen had in een telefonisch gesprek gezegd dat de zachte voorband geen goede keuze was voor de race, maar Bagnaia besloot in samenspraak met zijn team op het laatste moment om toch voor de softs te gaan. "Daardoor was de harde band eigenlijk de betere optie, ik maakte het mezelf heel moeilijk. Ik had veel problemen met een blokkerende voorkant. Maar ik ben blij met het resultaat tijdens deze race. Mijn team heeft fantastisch gewerkt. Ik ben heel blij.”

"Goed genoeg om voor de zege te vechten"

Ducati-teamgenoot Miller dacht nog even aan de overwinning toen hij in de zevende ronde langszij kwam bij Bagnaia. De Italiaan diende Miller direct van repliek en voerde het tempo op. Miller viel uiteindelijk terug naar de derde plek toen hij problemen kreeg met zijn banden. “Sinds de Barcelona-test hebben we steeds meegedaan”, zegt Miller. “Ongeacht de omstandigheden, long laps of wat dan ook, we hebben steeds mee kunnen doen om het podium. Dat is heerlijk, ik voelde me vandaag fantastisch op de motor. We waren goed genoeg om voor de zege te vechten. Ik moest van mezelf een poging wagen, maar Bagnaia had me door. Ik wist dat ik ervoor moest rijden om wat frisse lucht te krijgen voor de zachtste voorband. Het lukte niet helemaal om ervoor te blijven. Daar betaalde ik later de prijs voor. Pecco kon versnellen en reed zo beetje bij beetje weg. Later in de race kreeg ik echt problemen in de bochten naar links, terwijl dat in de eerste fase mijn sterkste punt was.”

Bagnaia staat in het kampioenschap op 44 punten van WK-leider Fabio Quartararo. Miller is door zijn vijfde podiumfinish van het seizoen opgeklommen tot de vijfde plek in het klassement.