Bagnaia kan wereldtitel ruiken: “Klinkt makkelijk, wordt moeilijk”

Francesco Bagnaia maakte zondag een wereldstart in de Grand Prix van Maleisië. Die had hij ook hard nodig vanaf de negende plek op de grid. Bij het insturen van de eerste bocht lag hij al op de tweede plek achter Jorge Martin, die van pole-position vertrok en met de noorderzon verdween. De Pramac Ducati-rijder kwam zichzelf echter tegen na zeven ronden en ging hard onderuit in bocht 7. “Ik heb twee ronden geprobeerd hem te volgen, maar ik wist dat het niet mogelijk was”, zegt Bagnaia over de furieuze opening van Martin. “Ik heb het tempo iets laten zakken en heb geprobeerd om constante tijden te rijden. Dat heb ik gedaan en Jorge crashte. Hij ging er bewust voor en heeft zijn achterband over de kling gejaagd. De moeilijkste fase van de race was toen Enea me inhaalde. Ik wist dat Fabio op de derde plek lag en het was heel belangrijk om punten op hem te pakken en het in Valencia iets makkelijker te maken.”

Bagnaia reed vanaf de zevende ronde aan de leiding, maar kreeg in de tiende ronde een aanval te verwerken van Bastianini. De Gresini-rijder, die voorafgaand aan de race nog een mathematische kans op de titel had, probeerde een gaatje te slaan. Hij had echter niet meer voldoende leven in de achterband om weg te rijden van de WK-leider. “Ik heb geprobeerd om te zien waar Enea’s sterke en zwakke punten lagen, mijn tempo was beter”, zegt Bagnaia, die drie ronden later weer aan de leiding kwam en vervolgens naar de zege reed. “Ik heb zo hard mogelijk geremd om er uiteindelijk weer voor te komen, zo kreeg hij geen kans meer. Het was echt zwaar, maar dit was wel een van de mooiste races van het seizoen.”

In de eerste seizoenshelft maakte Bagnaia regelmatig fouten als hij onder druk kwam te staan en zijn concentratie verslapte. Het vasthouden van die focus wordt volgens hem heel belangrijk in Valencia, waar het weer tijdens races in november altijd een rol speelt. “Het wordt weer een ander verhaal”, gaat Bagnaia verder in gesprek met MotoGP.com’s After The Flag. “Het verschil is nu 23 punten en we zijn nog met twee. Ik moet veertiende worden als hij de race wint. Dat klinkt makkelijk, maar het wordt weer moeilijk. Als je voorzichtig bent, dan kom je eerder in de problemen en maak je eerder een fout. Dan is er meer afleiding. Ik probeer er weer een gewoon weekend van te maken, hopelijk met minder crashes dan dit weekend. We moeten slim zijn om vooraan mee te doen en als ik de kans heb om de race te winnen, grijp ik die kans zeker en vast.”

Bagnaia staat na zijn zevende overwinning van het seizoen op 258 punten. Hij moet in Valencia bij de eerste veertien eindigen als Fabio Quartararo de race wint. Vorig jaar was Bagnaia zelf de winnaar van de afsluitende race op het Circuit Ricardo Tormo.