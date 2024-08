Bagnaia weet wat hij beter moet doen in strijd om MotoGP-titel 2024

In de eerste tien raceweekenden van 2024 heeft Francesco Bagnaia van alle rijders met afstand de meeste punten gepakt in de Grands Prix. In de sprintraces heeft hij het echter een stuk lastiger. Terwijl WK-leider Jorge Martín vier van de tien korte races won en nog eens vier podiumplaatsen veiligstelde, won de regerend wereldkampioen van Ducati pas tweemaal voor in totaal drie sprintpodia. Op dat vlak moet het dan ook beter in de tweede seizoenshelft, erkent Bagnaia.

"Ik zie het als 'Pecco tegen de rest' en niet als 'Pecco tegen Pecco'. Het is alsof we opnieuw beginnen, want drie punten [verschil] is niets", vertelt Bagnaia over zijn minieme achterstand op Martín. "Het is dus belangrijk om goed te presteren en niet nogmaals te crashen. In de sprintraces heb ik pech gehad en fouten gemaakt. Het wordt belangrijk om altijd de finish te halen. Martín is altijd competitief in de korte races en hij pakt daarin veel meer punten dan ik."

Groot verschil GP24 en GP23 opvallend

Zowel Bagnaia als Martín racet dit jaar op de Ducati GP24, de nieuwste versie van de Italiaanse MotoGP-motor. In de eerste fase van het huidige seizoen hadden de rijders op deze motorfiets nog wel wat moeite om af te rekenen met Marc Márquez op de GP23. Die motorfiets is de afgelopen maanden nog enkele keren voorzien van nieuwe onderdelen, maar in dezelfde periode is het gat tussen de GP24 en de GP23 steeds groter geworden. Bagnaia vindt dat opvallend, ook omdat zijn motor de afgelopen tijd juist geen grote upgrade heeft gehad.

De Ducati GP23 van Marc Márquez heeft dit jaar wel al enkele upgrades gehad, de GP24 niet. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ik heb beide motorfietsen getest en geen van beide is zoals de GP22. Dat was de motorfiets die het beste in balans was. Het is ietwat vreemd dat de GP23 tot Le Mans altijd om de overwinning streed. Sindsdien is de achterstand altijd groot, zonder dat wij verbeteringen hebben gehad", legt de 27-jarige Italiaan uit. "Sinds de tests hebben we niets nieuws gehad, terwijl de GP23 sinds de start van het seizoen twee of drie evoluties heeft gehad. Uiteindelijk lijken de motoren sterk op elkaar. Ik weet dat niemand het gelooft, maar het is de realiteit."

Onrust door komst Márquez?

Márquez krijgt in 2025 wel de beschikking over de nieuwste motorfiets van Ducati. Na één jaar in dienst van Gresini verkast hij naar het fabrieksteam van de Italiaanse fabrikant, waar hij aan de zijde van Bagnaia terechtkomt. Er is al veel gezegd en geschreven over de overstap, die ervoor zorgt dat Ducati twee eerste rijders en twee meervoudig wereldkampioenen in dienst heeft. Dat zou kunnen leiden tot de nodige interne spanningen, maar Bagnaia heeft er vertrouwen in dat hij en Márquez goed zullen samenwerken.

"Het kan goed gaan, want we zijn allebei intelligent. We kunnen het interne klimaat van rust behouden én op de baan met elkaar vechten. Het kan ook uitlopen op een ramp, want dat is mogelijk met twee kapiteins op één schip", aldus de rijder uit Turijn. "Maar ik verwacht dat het goed gaat, want we zijn twee slimme mensen. Het belangrijkste is het resultaat. Ik wil hem verslaan en hij wil mij verslaan, dat staat vast. Maar naast de baan moeten we samenwerken. We hebben volgend jaar één GP25 minder en dus ook minder data, dus het wordt belangrijk dat onze neuzen dezelfde kant op staan."