Francesco Bagnaia kan zich zondag op het circuit van Sepang tot de nieuwe kampioen van de MotoGP laten kronen als hij elf punten of meer scoort dan titelverdediger Fabio Quartararo. De Yamaha-fabrieksrijder staat tweede in de tussenstand. Ten opzichte van WK-derde Aleix Espargaro zijn minimaal twee punten meer voldoende voor 'Pecco'. Bagnaia maakte het zich zaterdag echter moeilijk door in de Q2-sessie van de kwalificatie wederom onderuit te gaan. Eerder op de dag was hij al gevallen in de derde vrije training, vlak achter Quartararo.

Door die eerste crash eindigde Bagnaina buiten de top-tien van de gecombineerde uitslag van de vrije trainingen en moest hij aantreden in Q1 van de kwalificatie. De Ducatist wist zonder al te veel moeite te promoveren naar Q2, maar in de laatste fase van die sessie ging het in bocht 4 dus weer verkeerd. De Italiaan leek onderweg naar de eerste startrij, maar moest genoegen nemen met de negende vertrekplek. Gelukkig voor hem start Aleix Espargaro als tiende en kwam Quartararo niet verder dan P12.

Volgens Bagnaia begon het foutenfestival in de derde oefensessie toen hij werd opgehouden door Quartararo's teamgenoot Franco Morbidelli. Hierdoor begon hij naar eigen zeggen druk te voelen, wat leidde tot zijn dure fout in de kwalificatie. "Ik deed gewoon alles om te proberen de dag te verpesten", mopperde Bagnaia aan het einde van de dag. "Vanmorgen [in de derde training] was ik overstuur, te nerveus, voor wat er gebeurde met Franco en Fabio. Ik was een beetje boos. Daarna zei ik tegen mezelf: 'Het is iets dat iedereen kan overkomen.' Daarna begon ik druk te voelen. Maar dat is denk ik menselijk en normaal. In de kwalificatie was ik niet slim genoeg. Ik begreep niet dat mijn tempo goed genoeg was om op de eerste rij te staan, zonder te veel te forceren. In bocht 4 verloor ik de voorkant. Ik was te gemotiveerd door anderhalve tiende verschil in sector 1. Dus ik zei: 'Oké, ik forceer.' En toen verloor ik de voorkant. Het was een grote fout."

Francesco Bagnaia achter Franco Morbidelli in de derde vrije training.

Quartararo hield een gebroken vinger aan zijn linkerhand over aan een crash in de vierde vrije training, vlak voor de kwalificatie. Hoewel ze rivalen zijn voor de titel, heeft hij het te doen met de Fransman. "De pech die hij op dit moment heeft, verdient hij niet", aldus Bagnaia. Nu de omstandigheden hem in de kaart spelen, benadrukt de Ducati-coureur dat het verkeerd zou zijn om zondag weer te gaan forceren. "Ik zal proberen het zo goed mogelijk te doen. Als ik het morgen kan afmaken, ben ik blij. Maar het is niet goed voor mij om me alleen daarop te richten, om te denken dat ik het moet afsluiten. Als ik wat meer punten haal, is dat ook goed. Ik zal dan in Valencia [laatste race] zeker met wat meer druk rijden, maar ook met wat meer voorsprong. Het zal belangrijk zijn om morgen geen domme dingen te doen."

