Ducati domineerde het MotoGP-seizoen 2023 al met de Desmosedici GP23, maar voor de nieuwe jaargang is de machine verder verbeterd. Het leidde tijdens de wintertest in Maleisië al tot de snelste tijd ooit op Sepang, die door Francesco Bagnaia werd gereden. De regerend wereldkampioen deed dat tijdens de tweedaagse test in Qatar nog eens dunnetjes over. Hij klokte met 1.50.952 de eerste tijd ooit onder de 1 minuut en 51 seconden op Lusail International Circuit, op een ruime tiende gevolgd door teamgenoot Enea Bastianini. Het stemde Bagnaia positief, maar tegelijkertijd bleef de Italiaan toch wat terughoudend richting de openingsrace.

"Ik heb zoals altijd tijdens een snelle ronde gepusht, maar het was de eerste keer dat ik op softs reed. Ik weet dus niet in hoeverre deze rondetijd nog verbeterd kan worden. Wellicht kan het in de kwalificatie als je twee nieuwe banden hebt. Het was belangrijk om de ronden op de softs te rijden om een sprintsimulatie te doen. Daardoor was er slechts ruimte voor één time attack", verklaarde Bagnaia na de test in Qatar. "Het gevoel is nu ongelofelijk. Ik denk dat de GP24 op ieder vlak beter is dan de GP23. Het is een mix van alle goede dingen van de GP22 en de GP23. Op dit moment werkt het perfect, maar we weten dat alles kan veranderen tijdens een raceweekend. Momenteel is het gevoel positief en de GP24 lijkt snel met Enea en Jorge Martin, dus we kunnen trots zijn."

De test in Qatar maakte Ducati en Bagnaia ook duidelijk welke richting ze moesten inslaan met de 2024-motor. "We hebben alles besloten, ook waar we het seizoen mee beginnen. Ik ben heel blij met het gevoel, nog meer dan met de rondetijd. Als je je zo goed voelt op de motor, dan is het normaal dat de rondetijden vanzelf komen", aldus Bagnaia, die tijdens de Grand Prix van Qatar voor het tweede jaar op rij gaat proberen zijn wereldtitel te verdedigen. "Daarnaast waren de omstandigheden tijdens de vijf testdagen in Maleisië en hier perfect. We zullen het over twee weken zien tijdens de race, maar ik ben vooralsnog heel blij."