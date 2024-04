Bagnaia gebruikt vrijdag in Jerez als test: “Gevoel is beter geworden”

De MotoGP Grand Prix van Spanje is goed begonnen voor Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen klokte de snelste tijd in de tweede oefensessie van de dag en verbeterde zijn eigen ronderecord met meer dan een tiende. Die uithaal volgde na een relatief trage start voor Bagnaia, die in de eerste training buiten de top-tien eindigde. Dat had echter een reden, zo verklaarde hij na afloop van de vrijdagse actie op Circuito de Jerez.

“We hebben een andere strategie gebruikt dan op een normale vrijdag. We hebben deze vrijdag als test gebruikt en dat was heel nuttig”, blikte Bagnaia terug. “We hebben meer dingen getest dan gebruikelijk en ik ben heel blij. We hadden geen vibraties, maar normaal komen de vibraties op zaterdag tijdens de sprintrace. Daarom hou ik beide benen op de grond, maar mijn gevoel is beter geworden tijdens het remmen en insturen. Het is veel beter, er is minder beweging. Ik ben dus heel blij.”

Bagnaia kampte in de eerste drie raceweekenden van 2024 meermaals met vibraties aan de achterkant van zijn Ducati Desmosedici GP24. Hoogstwaarschijnlijk hadden de veranderingen aan de motorfiets hier ook betrekking op, maar de 27-jarige Italiaan wilde niets prijsgeven over wat er precies werd veranderd. “Dat kan ik niet zeggen, maar het was een behoorlijk groot ding op de motor. Dat had ik ook nodig”, verklaarde hij. “Het was werk puur om het gevoel te verbeteren. Als je een beter gevoel hebt, kun je iets doen dat je helpt om in een betere positie te komen voor het uitkomen van de bocht.”

Nieuwe constructie achterband veroorzaakt probleem

Tijdens de persconferentie op donderdag sprak Bagnaia al uitgebreid over de problemen die hij dit seizoen heeft ervaren met vibraties aan de achterkant van de motor. Hij is overigens niet de enige, want ook Jorge Martín en Enea Bastianini hebben er last van gehad. Ducati werkt hard aan oplossingen, maar helemaal binnen de macht van de fabrikant ligt het mogelijk niet. Zo vermoedde Bagnaia op donderdag al dat de nieuwe constructie van de achterband een rol speelde, iets wat hij vrijdagmiddag herhaalde.

“Ik denk dat het komt doordat de constructie van de band anders is. Die geeft meer grip, maar als je te hard pusht, kunnen er vibraties ontstaan”, zei Bagnaia. “We rijden dit jaar ook ongelofelijke rondetijden, dus wellicht verwachtten ze deze prestaties niet. We hebben namelijk veel meer grip. Wellicht dachten ze dat we met meer steun van de banden dezelfde rondetijden zouden rijden. Nu lijkt het er echter op dat de rondetijden ongelofelijk zijn, maar in onze situatie en met mijn gevoel op en ook met de afstelling van de motor hebben we deze vibraties.”