In de kwalificatie op het natte Silverstone liep Francesco Bagnaia een laatste kans op een snellere rondetijd mis na een crash. Hij was net te laat om nog een ronde te rijden en moest genoegen nemen met de vierde plek. Van die positie viel er nog wel genoeg te winnen, maar uiteindelijk zou de kampioenschapsleider in de sprintrace alleen maar verliezen. De Ducati-fabrieksrijder had een matige start en viel enkele posities terug na een duel in Stowe. Vervolgens kon hij niet meer naar voren rijden en kwam hij op een teleurstellende veertiende plaats over de finish terwijl Marco Bezzecchi met de tweede plaats negen punten pakte en op hem inliep.

Het zorgde voor de nodige vraagtekens bij Bagnaia, die het gevoel had dat 'iets niet goed werkte' tijdens de opwarmronde voor de sprintrace. De Desmosedici 'bewoog veel', in tegenstelling tot de sessies eerder op de zaterdag. Het team weet nog niet wat het probleem was, al is de 26-jarige Italiaan er zelf 'vrij zeker' van dat het niet aan de afstelling lag. "Mijn team werkt er al aan om het te begrijpen, ze kijken naar de data om te zien wat er is gebeurd", zei Bagnaia na de sprintrace van tien ronden. "In de ochtend was ik op de natte baan tweede in VT2 en in de kwalificatie streed ik om de pole-position."

"Toen begreep ik al vanaf de opwarmronde dat er iets niet goed werkte en het was best moeilijk om alles te doen", vervolgt Bagnaia. "Rijders haalden me binnendoor en buitenom in en ik zat een beetje op de limiet, doordat ik zo langzaam reed. Het was erg lastig, maar we weten waar we horen te staan. We weten dat de vijftiende plaats niet onze positie of ons doel is en we werken eraan. [De motor] bewoog veel. In de opwarmronde probeerde ik de regenbanden op te warmen, maar ik ging bijna overal wijd. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Ik probeerde gefocust te blijven en te pushen, maar toen we bij de start voor het eerst remden, crashte ik al bijna. Toen riskeerde ik veel gedurende de race, het waren tien ronden vol risico. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben er vrij zeker van dat het niet aan de afstelling lag."

Het was voor het eerst dit seizoen dat Bagnaia geen punten scoorde in een sprintrace en de eerste keer sinds de Franse Grand Prix dat hij puntloos bleef. Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat hij zondag het tij kan keren. "Gistermiddag had ik al een geweldig gevoel op gebruikte en nieuwe banden. Ik was best competitief op gebruikte banden. Op dit circuit is het moeilijker om het verschil te maken dan op andere circuits, omdat je meer rekening moet houden met de achterband. Het is belangrijk om niet te veel te pushen op het verkeerde moment. Ik denk dat we het pakket en de performance hebben om vooraan te strijden. Of het nou droog of nat is: we kunnen voor de topposities strijden."