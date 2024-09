Bagnaia leidt VR46-feestje en pakt twintigste MotoGP-pole in Misano

Na afloop van de vrijdagtrainingen was al duidelijk dat de kwalificatie voor de Grand Prix van San Marino een interessante beloofde te worden. Dat gold niet alleen voor de strijd om pole-position, waar de top-vijf van het kampioenschap zich rechtstreeks voor plaatste. Ook Q1 beloofde een interessante strijd te worden met snelle rijders als Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Brad Binder, Pol Espargaró en Aleix Espargaró aan het vertrek. Zij mochten zich, evenals Álex Rins, Augusto Fernández en de rijders van Honda en Trackhouse, om 10.50 uur al op de baan melden voor de start van het eerste segment.

Márquez en Binder doen goede zaken in Q1

Dat Q1 een spannend verloop zou krijgen, werd bevestigd in de eerste run. Di Giannantonio opende sterk met 1.31.574 en die tijd zou hij met zijn tweede poging aanscherpen, maar toch zou de VR46-rijder voor eigen publiek slechts als nummer vijf terugkeren naar de pits. Álex Márquez dook als eerste onder zijn tijd door 1.31.243 te rijden, waarna Binder de lat op 1.31.148 legde. Dat was voldoende voor de KTM-rijder om als leider een bezoek aan de pits te brengen, voor Márquez, Aleix Espargaró, Pol Espargaró en Di Giannantonio. Ook Johann Zarco zat er op de zesde plek aardig bij met een achterstand van slechts drie tienden.

Pol Espargaró bewees zichzelf vervolgens geen dienst door vroeg in de tweede run te crashen, waarmee hij zichzelf uitschakelde in de strijd om de twee plekken in Q2. Teamgenoot Binder deed vervolgens goede zaken door de snelste tijd aan te scherpen tot 1.30.908, al dook Márquez daar vervolgens 0.005 seconde onderdoor. Doordat Aleix Espargaró en Di Giannantonio zich met hun laatste ronde niet voldoende verbeterden, plaatsten Márquez en Binder zich voor Q2. De gebroeders Espargaró waren derde en vijfde en namen Di Giannantonio in de sandwich, met Zarco op de zesde positie. Augusto Fernández, Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Rins, Luca Marini, Takaaki Nakagami en Stefan Bradl plaatsten vielen eveneens af na Q1.

Uitslag Q1 MotoGP GP van San Marino

Drie Rossi-protegé's op eerste startrij

Na een korte onderbreking werd om 11.15 uur de groene vlag gezwaaid voor de strijd om pole-position. Vrijwel meteen verschenen alle rijders op asfalt voor de eerste run, waarin Francesco Bagnaia meteen de toon zette door 1.30.928 te noteren. Met zijn tweede ronde scherpte de regerend wereldkampioen zijn tijd zelfs aan tot 1.30.581 en dat was genoeg om als snelste rijder terug te keren naar de pits na de eerste run. Op slechts 0.064 seconde volgde Jorge Martín op de tweede plek, terwijl Pedro Acosta op de derde positie slechts twee tienden toegaf. Enea Bastianini keerde als nummer vier terug in de pits, voor de gebroeders Márquez en Fabio Quartararo op de zevende positie.

Bagnaia keerde als eerste terug op het asfalt voor de tweede run, waarin hij met 1.30.304 meteen een nieuw ronderecord reed. De meeste andere rijders verbeterden zich in de slotfase ook, maar de tijd van de Ducati-rijder bleef buiten bereik. Bagnaia stelde dus pole-position veilig, op bijna drie tienden gevolgd door de verrassende Franco Morbidelli. Marco Bezzecchi pakte de derde plek op de eerste startrij, waardoor Martín genoegen moest nemen met de vierde positie. Acosta klokte de vijfde tijd, voor Binder en Álex Márquez. Bastianini stelde ietwat teleur met de achtste plek, terwijl Marc Márquez na een crash in bocht 15 niet verder kwam dan de negende plek. Quartararo, Maverick Viñales en Jack Miller waren de langzaamsten in Q2 en starten vanaf de vierde startrij.

De sprintrace van de MotoGP Grand Prix van San Marino begint zaterdag om 15.00 uur. De hoofdrace volgt zondag om 14.00 uur.

Uitslag Q2 MotoGP GP van San Marino

Ducati domineert afsluitende oefensessie

De zaterdagse actie van de MotoGP in Misano werd afgetrapt met de afsluitende tweede vrije training. Bagnaia leek op dezelfde voet verder te gaan als op vrijdag door vroeg naar 1.31.332 te gaan, maar vlak voor het einde greep Bezzecchi de eerste plek met 1.31.237. De VR46-rijder voerde een geheel uit Ducati's bestaande top-vijf aan. Bagnaia behield zijn tweede plek, voor Martín, Bastianini en Morbidelli. Op de zesde positie was KTM-testrijder Pol Espargaró de beste rijder die niet op een Ducati zat. Marc Márquez, Acosta, Álex Márquez en Aleix Espargaró voltooiden de top-tien in de laatste oefensessie.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van San Marino