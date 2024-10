Bagnaia hoopt dat voormalig VR46-protegé MotoGP-debuut mag maken

Voorafgaand aan de Grand Prix van Australië kondigde Fabio di Giannantonio aan dat hij na de Grand Prix van Thailand een operatie aan zijn schouder ondergaat en daardoor de laatste twee races van 2024 moet missen. Dit weekend stapt de Italiaan dus voor het laatst op de Ducati GP23. Werkgever VR46 moet op zoek naar een vervanger voor de twee slotraces en inmiddels is duidelijk dat er meerdere namen op de lijst staan. Andrea Iannone wordt genoemd als een belangrijke gegadigde om na een dopingschorsing van vier jaar weer terug te keren in de MotoGP. Ook World Superbike-collega's Nicolo Bulega en Danilo Petrucci zijn kanshebber, evenals Ducati-testrijder Michele Pirro.

Voor regerend MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia is het wel duidelijk wie hij op de Ducati van VR46 wil zien plaatsnemen. "Ik hoop Bulega op deze motorfiets te zien, want als je de kans krijgt om een MotoGP-motor te proberen, dan moet je die aangrijpen", zegt de Italiaan over zijn landgenoot, die vroeger onderdeel was van de VR46 Academy en dit jaar tweede werd in WSBK. Maar wie het ook wordt, makkelijk wordt het volgens Bagnaia in ieder geval niet. "Ik denk ook dat Iannone er enorm van zou genieten. Sepang is geen makkelijk circuit, dat zagen we vorig jaar met Bautista. Ik denk echter dat hij van de MotoGP zou genieten en het als een leuk moment zou zien."

Mogelijke rentree Iannone positief ontvangen

Jorge Martín en Marc Márquez spraken zich tijdens de persconferentie ook uit over de kwestie en lieten positieve geluiden horen over een mogelijke terugkeer van Iannone in de MotoGP. De Italiaan racete tussen 2013 en 2016 op een Ducati, gevolgd door avonturen bij Suzuki en Aprilia. Bij die laatste fabrikant werd hij eind 2019 in Maleisië betrapt op een positieve dopingtest. Dat leverde hem een schorsing van vier jaar op. Dit jaar mocht Iannone terugkeren op de internationale circuits en het was Go Eleven Ducati dat hem de kans gaf om in World Superbike uit te komen. In zijn debuutseizoen in die klasse boekte hij één overwinning en stond hij in totaal vijf keer op het podium.

Krijgt Andrea Iannone bijna vijf jaar na zijn laatste MotoGP-race een nieuwe kans? Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Die prestaties rechtvaardigen wat Martín betreft een mogelijke invalbeurt voor Iannone. "Het zou goed zijn om hem terug te zien in de MotoGP. Na wat hij heeft doorgemaakt is hij naar World Superbike gegaan en daar heeft hij een race gewonnen, dus hij laat zien dat hij nog steeds op een goed niveau zit", oordeelt de kampioenschapsleider, die in Thailand een voorsprong van twintig punten verdedigt ten opzichte van Bagnaia. "Wellicht is hij nog steeds snel en ik denk dat het een mooie kans is om aan iedereen te laten zien dat hij nog steeds snel is."

Daar sluit Márquez zich bij aan. "Ik zou het leuk vinden om hem hier weer te zien, want we hebben mooie gevechten gehad", kijkt Márquez nog even terug naar de zeven seizoenen waarin hij het MotoGP-circuit al deelde met Iannone. Wel beseft de zesvoudig kampioen dat de mogelijke invalbeurt gepaard gaat met een steile leercurve. "Natuurlijk is het heel moeilijk om na vier jaar in één weekend weer snel te zijn. Misschien is hij superman en lukt het hem, want hij is een groot talent. Het wordt denk ik mooi, maar hij moet het benaderen alsof het een cadeautje is."