Bagnaia voltooit hattrick met klinkende zege in GP van Oostenrijk

Van de acht races op de Red Bull Ring stond er zes keer een Ducati-rijder op de bovenste trede van het podium. Twee keer ging de eer naar de thuisrijders van KTM. De Grand Prix van Oostenrijk van 2022 zou opnieuw een race worden waar de Ducati’s als favoriet aan begonnen. Ze bezetten de eerste vier plekken op de startgrid met Enea Bastianini die voor de eerste keer pole-position pakte in de MotoGP. Bij aanvang van de race was het droog, maar donkere wolken pakten zich samen boven de 4,3 kilometer lange Red Bull Ring. Die koele omstandigheden hadden ook invloed op de bandenkeuze. Verschillende coureurs besloten kort voor de start van de race toch nog een andere compound te monteren.

Espargaro mist de start, Mir crasht in openingsronde

Francesco Bagnaia maakte vanaf de tweede plek de beste start en ging aan de leiding bij het ingaan van de eerste bocht. Aleix Espargaro was de verliezer van de eerste ronde, hij zakte terug tot de elfde plek in de eerste bochten. Later bleek dat dit kwam omdat Espargaro zijn holeshot-apparaat niet kon inschakelen. Aan de andere kant was Joan Mir de schlemiel. Hij crashte bij het uitkomen van bocht 4 en zet zijn dramatische MotoGP-reeks nog even door. Hij ging na zijn val naar het medisch centrum op het circuit. Daar werd een breukje in de enkel van de Spanjaard geconstateerd, hij moet maandag voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. Fabio Quartararo had zich in de kwalificatie tussen de Ducati’s gewurmd, maar werd bij de start op zijn plek gezet. De Fransman kwam er niet langs en werd bovendien ingehaald door oud-teamgenoot Maverick Viñales, die met de Aprilia wederom een goede start maakte.

Vooraan tekende zich echter een duidelijke verhouding af. Onder leiding van Bagnaia waren de vier Ducati’s vertrokken: Bagnaia was de aanvoerder voor Bastianini en Jack Miller terwijl Jorge Martin op de vierde plek zat. Miller nam in de vierde ronde de tweede plek over van Bastianini waardoor de beide kandidaten voor het tweede Ducati-fabriekszitje met elkaar in duel kwamen: Martin en Bastianini zijn beiden in de running en kwamen elkaar voor het eerst in de race tegen. Daarachter kwam Quartararo naar de vijfde plek toen Viñales een remfout maakte in bocht 4. Al het hele weekend was dit een van de zwakke punten van de Aprilia, deze keer verloor hij maar liefst vier plekken.

Het gevecht tussen Bastianini en Martin duurde niet lang. Martin gooide de deur dicht in de zesde ronde en Quartararo profiteerde handig. Hij lag zodoende op de vierde plek. Bastianini leek een probleem te hebben met zijn motorfiets. Hij schoot in bocht 3 rechtdoor en een bocht later gebeurde hetzelfde in bocht 4. Martin had zodoende de derde plek te pakken terwijl Bastianini zich gefrustreerd naar de pitbox begaf. De polesitter in Oostenrijk baalde als een stekker van deze gemiste kans op zijn vierde dagzege van het seizoen. Bij terugkomst in de pitbox bleek er een flinke deuk in de velg van de GP21 te zitten waardoor hij luchtdruk in de voorband verloor.

Trio Ducati’s aan de leiding

Vooraan leek Miller iets meer snelheid te hebben dan Bagnaia. Hij stak zijn neus aan het venster in de zevende ronde, maar Bagnaia had op de rechte stukken iets meer vermogen om er terug voor te komen. Verlost van Bastianini had ook Martin zijn ritme gevonden. De Pramac-rijder kwam terug tot op een halve seconde van de beide fabrieksmannen vooraan. Quartararo was op dat moment de snelste man op de baan, maar hij had meer moeite om de aansluiting te vinden bij het leidende duo dat in de elfde ronde een leidend trio werd. Martin had de aansluiting bij zijn twee merkgenoten te pakken en dat was voor Bagnaia een reden om het tempo iets verder op te voeren. Hij was in de twaalfde ronde van de race maar liefst drie tienden van een seconde sneller dan Miller en had ineens een aardige voorsprong. Die wist hij de volgende ronde verder uit te bouwen tot een gaatje van zeven tienden van een seconde.

Bagnaia perste er een paar snelle rondjes uit, maar slaagde er niet in om de definitieve breuk te forceren. Hij bleef op zeven tienden van Miller hangen terwijl Quartararo ronde na ronde iets sneller was en op zes tienden van Martin kwam. Martin kreeg in het spoor van Miller problemen met de remmen en in de zeventiende ronde schoot Miller rechtdoor in de nieuwe chicane. Martin stak een bocht verderop zijn hand op, maar het werd niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Quartararo profiteerde door de derde plek te pakken. Hij zocht de aansluiting bij Miller terwijl Bagnaia een nieuwe poging deed om een klein beetje weg te rijden.

De strijd om de vijfde plek was in het kader van het wereldkampioenschap interessant. Aleix Espargaro kon de aansluiting bij Quartararo eerder in de race niet houden en Luca Marini bestookte de Aprilia-kopman met diverse aanvallen. In de 21ste ronde had de halfbroer van Valentino Rossi zijn tegenstander eindelijk gekraakt. Bij het uitkomen van de derde bocht kwam Marini langszij bij de nummer twee uit het klassement, die daardoor op de zesde plek lag.

Quartararo mengt zich in de strijd met de Ducati’s

Intussen leek de strijd om de overwinning in het voordeel van Bagnaia uit te vallen, al kwamen er verschillende meldingen van donkere wolken boven het circuit. Ook in de pitstraat zag men dat en werden de reservemotoren opgewarmd voor een eventuele wissel. Bagnaia hield zijn hoofd echter koel en consolideerde met rondjes 1.30-half. Miller kon dat tempo ook rijden, maar hij dacht op zijn beurt ook aan het belang van Ducati en Bagnaia. De Aussie deed zijn best om Quartararo achter zich te houden en zijn Italiaanse collega zo te helpen in het kampioenschap.

Dat ging lang goed, maar Quartararo gebruikte de chicane om de aanval te plaatsen bij Miller. Die laatste wist niet wat hij meemaakte en verloor een kort moment ook de derde plek aan Martin. Miller wist P3 terug te veroveren bij het ingaan van bocht 3, maar Quartararo had wel de tweede plek te pakken en kon in de laatste vier ronden de jacht openen op raceleider Bagnaia. Miller gaf direct een halve seconde prijs op Quartararo en een aanval van zijn kant zat er niet direct aan te komen. Quartararo had op zijn beurt binnen twee ronden de achterstand op Bagnaia gehalveerd.

Bij het ingaan van de laatste ronde werd eerst de strijd om de derde plek beslist. Jorge Martin zette zijn machine aan de binnenkant bij Jack Miller, maar de Pramac-rijder crashte en zag Miller met de derde plek aan de horizon verdwijnen. Quartararo zette in die laatste ronde nog een keer aan en kwam tot op vier tienden van een seconde, maar Bagnaia pakte zijn derde Grand Prix-zege op rij. Hij is de eerste Ducati-coureur sinds Casey Stoner die drie achtereenvolgende races weet te winnen.

Fabio Quartararo werd tweede, maar vierde die tweede plek als een overwinning. Met twintig punten beperkte hij de schade op formidabele wijze op het zwakste circuit van Yamaha. Miller eindigde als derde voor Luca Marini, die daarmee zijn beste resultaat van het seizoen pakte. Johann Zarco werd na een rommelige wedstrijd vijfde voor Aleix Espargaro, die daarmee een behoorlijk aantal punten prijsgaf op Quartararo en Bagnaia. Brad Binder eindigde namens KTM op de zevende plek voor Alex Rins en Marco Bezzecchi. De gecrashte Jorge Martin kwam uiteindelijk nog als tiende aan de finish, maar was vanzelfsprekend zeer teleurgesteld.

Fabio di Giannantonio werd elfde voor Miguel Oliveira. Maverick Viñales viel in de tweede helft van de wedstrijd ver terug en eindigde als dertiende. Alex Marquez werd veertiende terwijl Andrea Dovizioso op de vijftiende plek het laatste WK-punt claimde. Pol Espargaro werd zestiende voor Stefan Bradl en Raul Fernandez. Lorenzo Savadori kwam amper in beeld met de speciale Aprilia-livery die er prachtig uitzag, de wildcardrijder werd negentiende.

Gelijktijdig met de technische problemen van Bastianini kwam Remy Gardner vroeg in de race ten val, hij kon zijn wedstrijd vervolgen en eindigde op een ronde achterstand als laatste. Even later ging het in de negende ronde ook mis voor Takaaki Nakagami, die eerder op de dag landgenoten Ai Ogura (Moto2) en Ayumu Sasaki (Moto3) zag winnen. Ook Darryn Binder haalde de finish niet. De Zuid-Afrikaan maakte een uitstekende start. Hij lag na de eerste ronde op de twaalfde plek, maar moest die goede start bekopen met een crash in de twaalfde ronde.

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap verder met de Grand Prix van San Marino.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Oostenrijk