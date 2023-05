Bagnaia verslaat de KTM's in Jerez en wint de Spaanse GP

Aleix Espargaro mocht zich op Circuito de Jerez - Angel Nieto andermaal vooraan opstellen. De Spanjaard in dienst van Aprilia wilde revanche nemen voor het debacle in de sprintrace, waarin hij onderuit ging. Ook Jack Miller, tweede in de startvolgorde, had wat recht te zetten. De Australiër reed lang aan kop in de sprint, maar liet in de slotfase het kaas van het brood eten door KTM-teamgenoot Brad Binder, die er met de zege vandoor ging. De derde startplek was voor Jorge Martin, de nummer vier van de sprintrace. Op de tweede startrij stonden Binder, titelverdediger Francesco Bagnaia (tweede in de sprintrace) en wildcardrijder Dani Pedrosa (zesde in de sprint).

Yamaha-coureur Fabio Quartararo moest vertrekken van de zestiende plek. De oud-wereldkampioen kwam in de sprint niet verder dan de twaalfde plaats. Met een eerste plek in de warm-up tankte hij weer wat vertrouwen. Ook teamgenoot Franco Morbidelli kende een dramatische sprintrace. Hij kwam in de eerste ronde ten val en nam Alex Marquez en WK-leider Marco Bezzecchi mee onderuit, wat leidde tot een rode vlag. Volgens de wedstrijdleiding was Morbidelli te ambitieus en de veroorzaker van de crash. Voor straf moest hij een long lap penalty gaan incasseren in de hoofdrace.

Rode vlag: crash Quartararo en Oliveira

Alle rijders hadden voor de zonnige race (28 graden Celsius, asfalttemperatuur 33 graden - een stuk lager dan in de sprintrace) over 25 ronden gekozen voor een medium voor- en achterband.

Miller kwam om even na 15.00 uur net als bij de sprintrace uitstekend uit de startblokken en pakte bij het vertrek de leiding in de aanloop naar de eerste bocht. Teammaat Binder kende ook weer een goede start en sloot aan als tweede. Achterin was er drama voor Quartararo. De Fransman kwam bij bocht 2 in het gedrang klem te zitten in gevecht met Bezzecchi en Miguel Oliveira. Quartararo ging onderuit en nam Oliveira mee in zijn val. Oliveira werd afgevoerd per brancard, zijn schouder was uit de kom. Quartararo bleef ongedeerd. Het incident leidde wederom tot een vroege code rood, net als in de sprintrace. Zo moesten de luchtkussens bij bocht 2 weer gemaakt worden. Quartararo werd verantwoordelijk gehouden voor de crash en kreeg als straf een long lap penalty.

KTM leidt weer de dans

Een verkorte race over 24 ronden werd om 15.25 uur op gang geschoten. Wederom vlogen de KTM's langs Aleix Espargaro. Binder pakte de leiding, voor Miller, Martin en Bagnaia. Espargaro viel terug naar de vijfde plaats. Bagnaia ging in de openingsronde langs Martin, maar de Pramac Racing-piloot gaf goed partij. Hierdoor konden de KTM's wat weglopen.

Miller verschalkte in de tweede ronde in de laatste bocht (Curva Jorge Lorenzo) koploper Binder. Twee ronden later pakte Binder hem op dezelfde plaats weer terug. Het KTM-duel voor de leiding zorgde ervoor dat Bagnaia en Martin weer konden aansluiten. Bagnaia klopte in de vijfde ronde Miller, maar zijn inhaalactie was volgens de stewards niet heel netjes. De Ducatist moest daarom de plek weer prijsgeven, wat hij in de achtste ronde ook deed.

Halverwege lagen de KTM's met een onderling verschil van een halve seconde op kop, gevolgd door Bagnaia, Martin, Aleix Espargaro en Johann Zarco. Met nog tien ronden te gaan, ging Miller wat foutjes maken en wijde lijnen te nemen. Hierdoor kwam Bagnaia weer langs de KTM.

In de slotfase begon Bagnaia de druk op te voeren bij koploper Binder. In de 21e ronde, bij de laatste bocht, was de Italiaan er langs. Binder gaf niet op, maar Bagnaia liet zich niet verrassen door de Zuid-Afrikaan. De regerend wereldkampioen finishte een fractie eerder. Miller eindigde op een kleine seconde achterstand als derde.

Martin arriveerde op de vierde plaats, voor Aleix Espargaro en Luca Marini. Pedrosa werd zevende. Hij liet Alex Marquez en Takaaki Nakagami achter zich. Voor Quartararo was de gifbeker na zijn crash nog niet leeg. Hij nam de hem opgelegde long lap penalty op incorrecte wijze door over de lijnen te rijden en kreeg er daardoor nog eentje bovenop. De Yamaha-rijder werd uiteindelijk tiende. De laatste punten waren voor Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Augusto Fernandez, Stefan Bradl en Raul Fernandez.

Bezzecchi gleed met nog acht ronden te gaan onderuit. De VR46-rijder reed tot dan toe een onzichtbare wedstrijd en lag tiende. Zarco vond in dezelfde omloop zijn Waterloo. Alex Rins, winnaar van de voorgaande race in Amerika, ging in de eerste ronde onderuit en gaf even later op. Voor Repsol Honda-coureur Joan Mir was het een weekend om gauw te vergeten. De wereldkampioen van 2020 crashte in de tweede ronde nadat hij ook niet de finish van sprintwedstrijd had gehaald.

Ducati-fabrieksrijder Enea Bastianini verscheen niet aan de start. De Italiaan heeft nog te veel last van zijn schouderblessure, opgelopen bij het eerste Grand Prix-weekend in Portugal. Bastianini probeerde het in Jerez wel, maar na de derde training besloot hij het voor gezien te houden.

In het kampioenschap heeft Bagnaia (87 punten) de leiding overgenomen van Bezzecchi (65). Binder (62) is opgeklommen naar de derde plaats. Miller (49) staat vierde, Maverick Vinales (48) - die in Jerez uitviel met technische problemen - vijfde en Marini (48) zesde. Quartararo is de nummer elf met veertig punten.

Het volgende raceweekend is de Grand Prix van Frankrijk (Le Mans), met de sprintrace op 13 mei en de hoofdrace op 14 mei.

Volledige uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje 2023