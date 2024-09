Bagnaia verslaat Martín in MotoGP-sprint en verkleint achterstand

Met veel ruimte voor de zon en een aangename temperatuur van 24 graden Celsius waren de omstandigheden uitstekend te noemen voor aanvang van de MotoGP-sprintrace voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Die race zou zonder Álex Rins afgewerkt worden, nadat de Yamaha-rijder zich wegens een griepje afmeldde voor de rest van het weekend in Misano. Zo bleven er 21 rijders over voor de korte race over dertien ronden, die Francesco Bagnaia vanaf pole-position mocht aanvangen. De Ducati-rijder kreeg op de eerste rij gezelschap van merkgenoten Jorge Martín en Enea Bastianini. Marc Márquez, de winnaar van de laatste twee Grands Prix, moest na een crash in de kwalificatie vanaf P7 vertrekken.

De start werd in zekere zin een kopie van de start van de sprintrace van twee weken geleden: Bagnaia kwam aardig van zijn plek, maar Martín startte nog beter om als leider door de eerste bocht te gaan. Brad Binder kwam van P4 zelfs naar de tweede plaats, maar de KTM-rijder zou op weg naar bocht 8 alweer gepasseerd worden door zowel Bagnaia als Bastianini. Márquez was intussen al opgeklommen naar de vijfde plek en ook hij zou voor het einde van de openingsronde nog langs Binder gaan, waardoor de top-vier van het kampioenschap meteen ook op de eerste vier posities in de race belandde.

Bagnaia ziet druk zetten beloond worden

Ook in de tweede ronde zou Binder weer een positie verliezen, ditmaal aan merkgenoot en Tech3-rijder Pedro Acosta, waarna ook Fabio Quartararo de druk even opvoerde. Vooraan had Martín al een klein gaatje van zeven tienden geslagen naar Bagnaia, die in de eerste fase van de race wel de snelste man op de baan was. Na vijf ronden had hij het verschil alweer verkleind tot drie tienden van een seconde. Samen reden ze langzaam maar zeker weg bij Bastianini, die zelf weer iets sneller onderweg was dan Márquez. Verder naar achteren bleef Binder onder druk staan van Quartararo, maar een aanval inzetten lukte de Yamaha-rijder lange tijd niet.

Bagnaia slaagde er vervolgens wel in om de aanval in te zetten bij Martín. De Pramac-rijder maakte onder druk van de Ducati-man in de achtste ronde een foutje in bocht 13, die de deur opende voor een wisseling van de wacht. De regerend wereldkampioen sloeg meteen een gaatje van een kleine halve seconde naar de huidige leider in de titelstrijd. Martín leek met nog vier ronden te gaan dan in te zetten op het behouden van de tweede plaats, die ruim genoeg zou zijn om de leiding in de titelstrijd te behouden. Toch kon hij het gaatje ook niet te groot laten worden, enerzijds om de druk op Bagnaia te houden en anderzijds omdat Bastianini slechts een seconde achter hem reed.

In het restant van de race hielden de rijders vooraan allemaal stand en dus boekte Bagnaia voor eigen publiek een sprintzege in Misano om zijn achterstand in de titelstrijd te verkleinen tot vier punten. Op drie tienden volgde Martín op de tweede stek, terwijl Bastianini het podium completeerde. Márquez legde op ruim vijf tellen beslag op de vierde plek, voor Acosta en Binder. Quartararo scoorde opnieuw punten in een sprintrace met de zevende positie, met Marco Bezzecchi en Franco Morbidelli op de laatste puntenposities. Zij bleven een drietal Aprilia-rijders voor, van wie Maverick Viñales op de tiende plek de beste was.

Zondag komen de MotoGP-rijders nogmaals in actie in Misano. Dan staat om 13.00 uur de Grand Prix van Emilia-Romagna, die 27 ronden telt, op het programma.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van Emilia-Romagna