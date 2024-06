Bagnaia verslaat Martín voor MotoGP-pole in Assen, Márquez crasht

De tweede vrijdagse training was het moment dat de eerste tien startbewijzen voor het tweede kwalificatiedeel verdeeld werden. De meeste grote namen slaagden erin om zich bij de snelste tien te rijden, maar de opvallendste rijder die dat niet voor elkaar kreeg, was Pedro Acosta. De jonge Spanjaard wist zodoende dat hij zich zaterdagochtend in Q1 al moest melden, iets wat ook gold voor onder andere Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi. Samen met een negental andere rijders zouden zij om de twee resterende plekjes in Q2 strijden.

Acosta snel ondanks crash, ook Di Giannantonio naar Q2

Met een vertraging van tien minuten na een rode vlag tijdens de laatste oefensessie werden de dertien rijders in Q1 om 11.00 uur losgelaten. Het was Pedro Acosta die de eerste richttijd neerzette, maar Di Giannantonio dook daar met zijn eerste poging meteen onderdoor. De VR46-rijder klokte eerst 1.31.872, om die tijd een ronde later aan te scherpen tot 1.31.679. Hij keerde met die tijd als snelste man terug naar de pits, gevolgd door Acosta, Quartararo, Bezzecchi en Miguel Oliveira.

Bezzecchi schakelde zichzelf in de tweede run uit voor een plekje in Q2 door ten val te komen in bocht 8. Acosta wist zich wel in veilige haven te rijden door met 1.31.372 de eerste positie over te nemen, terwijl Quartararo de tweede positie overnam van Di Giannantonio. De Italiaan antwoordde kort voor het vallen van de vlag echter weer door P2 te heroveren op 0.018 seconde van Acosta. Dat tweetal plaatste zich zodoende voor Q2, ondanks een late crash van Acosta in bocht vier. Quartararo was derde en moet zodoende vanaf P13 aan de races beginnen, voor Jack Miller, Bezzecchi en Álex Rins. Oliveira was zevende, vlak voor wildcard Lorenzo Savadori en Johann Zarco als beste Honda-rijder. Joan Mir, Luca Marini, Augusto Fernández en Takaaki Nakagami sloten de rijen.

Uitslag Q1 MotoGP TT van Assen

Bagnaia met recordronde naar pole

Met Acosta en Di Giannantonio was het twaalftal deelnemers aan Q2 compleet en om 11.25 uur begonnen zij aan de strijd om pole-position. Wereldkampioen Francesco Bagnaia meldde zich als eerste op het Drentse asfalt en zette met 1.31.048 meteen ook een nieuw ronderecord neer bij zijn eerste poging. Lang kon de Ducati-rijder daar niet van genieten, want Jorge Martín wist met 1.30.877 flink sneller te zijn. De WK-leider van Pramac leek meteen daarna op weg naar een nieuwe verbetering, maar een foutje in de Geert Timmer-bocht voorkwam dat. Toch keerde Martín als leider terug naar de pits, voor Bagnaia, Álex Márquez, Marc Márquez en Maverick Viñales.

Bagnaia keerde met nog negen minuten te gaan alweer terug op de baan en wist meteen de leiding te heroveren met 1.30.540, terwijl Di Giannantonio op dat moment aan zijn eerste run begon en meteen naar P3 kwam. Bagnaia vond het daarna welletjes en keek vanuit de pits toe hoe de concurrentie een aanval deed op zijn tijd. Marc Márquez sneed zichzelf echter in de vingers door in bocht zeven onderuit te gaan bij het passeren van Aleix Espargaro. De overige rijders beten zich echter ook stuk op de tijd van Bagnaia, die zodoende met een nieuw baanrecord pole-position veiligstelde in Assen, op slechts 0.081 seconde gevolgd door Martín.

Viñales kwam met zijn laatste run nog naar de derde positie, voor Álex Márquez en Espargaró. Di Giannantonio completeerde de tweede startrij op P6, terwijl Marc Márquez genoegen moest nemen met de zevende startpositie. Franco Morbidelli volgde op de achtste stek, met KTM-rijder Brad Binder en Tech3-man Acosta op de laatste plekjes in de top-tien. Bastianini en Raúl Fernández waren de langzaamsten in Q2 en moesten het dus stellen met P11 en P12.

De sprintrace van de MotoGP TT van Assen begint zaterdagmiddag om 15.00 uur.

Uitslag Q2 MotoGP TT van Assen

Bagnaia ook in laatste training de snelste

De zaterdag begon goed voor Bagnaia, die vrijdag al de snelste was in de eerste twee oefensessies en dat kunstje in de laatste training nog eens dunnetjes over deed. De Ducati-rijder klokte 1.31.670 om zo de eerste positie veilig te stellen, op een kleine tiende gevolgd door Viñales. Acosta klokte de derde tijd, voor Marc Márquez en Martín. Morbidelli eindigde op de zesde positie, met Di Giannantonio en Álex Márquez daar weer kort achter. Fernández klokte - ondanks een stevige crash in de snelle zevende bocht - de negende tijd, terwijl Espargaro de top-tien completeerde. De training werd wel even stilgelegd vanwege de baanomstandigheden, nadat ook Bezzecchi hard onderuit ging in de zevende bocht.

Uitslag tweede vrije training MotoGP TT van Assen