Bagnaia verpulvert eigen ronderecord in derde training GP Duitsland

Met een 1.20.019 had Francesco Bagnaia vrijdag de lat vrij hoog gelegd in de tweede training, maar er bestond eigenlijk geen twijfel over dat het nieuwe ronderecord zaterdag in de derde vrije training weer uit de boeken gereden zou worden. Na een paar korte runs om verder te werken aan de afstelling, werden de zachte banden gestoken en kon er gewerkt worden aan plaatsing voor Q2. De eerste tien uit de drie trainingen zouden immers doorgaan naar het tweede deel van de kwalificatie.

Tien minuten voor het eind van de sessie was Aleix Espargaro de eerste met een aanval. Hij dook met twaalf duizendsten onder de tijd van Bagnaia. Hij klokte 1.20.007 en was ziedend op Franco Morbidelli, die hem ogenschijnlijk had opgehouden in zijn snelle ronde. Hij kwam daarna binnen voor een nieuwe set banden om nog eens aan te zetten. Op de baan waren Francesco Bagnaia en Jorge Martin inmiddels snel onderweg. Zij klokten de eerste 1.19’ers ooit op de Sachsenring. Martin kwam tot 1.19.969 en Bagnaia ging naar 1.19.765. Daarmee waren zij alvast veilig voor een plek bij de eerste tien.

Joan Mir verbeterde zich niet veel later naar 1.20.098. De Suzuki-rijder had een goede ronde nodig om zich te vergewissen van een plek in Q2. Jack Miller heeft zich ook hervonden na twee moeilijke weekenden, hij kwam tot een flinke verbetering. Fabio Quartararao stond intussen op de zesde plek met een 1.20.038. Hij was aan twee snelle sectoren begonnen, maar keek in de derde sector om en daarbij vloog het vizier van zijn helm los. Hij kreeg het zelf niet meer bevestigd en moest in de pits komen. De tijd was echter verstreken.

Het geluk van Quartararo waren twee gele vlaggen veroorzaakt door de LCR Honda-coureurs. Achtereenvolgens gingen Alex Marquez en Takaaki Nakagami onderuit waardoor er geen snelle tijden meer gereden werden. Het zorgde er eveneens voor dat de tijd van Bagnaia niet meer onder druk kwam te staan. Hij ging aan de leiding met een nieuw ronderecord voor Aleix Espargaro en Jack Miller. Johann Zarco dook nog onder de tijd van zijn teamgenoot Jorge Martin en eindigde op de vierde plek terwijl Quartararo op de zesde plek bleef staan.

Mir bleef ook staan met een 1.20.098 en werd zevende voor Luca Marini. De Italiaan was de enige die zich ten opzichte van vrijdag niet verbeterde, maar bleef binnen de top-tien staan. Takaaki Nakagami werd negende en Maverick Viñales stelde als laatste een plek voor Q2 veilig. Miguel Oliveira was daardoor de gebeten hond, hij bleef op twee honderdsten van de tiende plek steken voor Marco Bezzecchi, die vroeg in de sessie een behoorlijke val meemaakte.

Fabio di Giannantonio werd dertiende voor Pol Espargaro en Brad Binder, die grote moeite heeft op de Sachsenring. Remy Gardner werd zestiende en deed het goed, Alex Rins kwam niet verder dan de zeventiende plek. Hij hield Enea Bastianini nog achter zich, maar dat was een schrale troost. Bastianini kan op zijn beurt zijn draai maar niet vinden op de Sachsenring, hij eindigde op acht tienden voor de beide RNF Yamaha-coureurs. Stefan Bradl werd 21ste voor Franco Morbidelli, Alex Marquez en hekkensluiter Raul Fernandez.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Duitsland