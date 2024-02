Bagnaia verpulvert baanrecord tijdens tweede dag MotoGP-test Qatar

De twee MotoGP-testdagen in Qatar zijn voor regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia uitstekend verlopen. Op maandag was de Italiaan al het snelste, maar op dinsdag deed de Ducatist daar nog een schepje bovenop. Met een overtuigende tijd van 1.50.952 verpulverde de fabriekscoureur het baanrecord van het Lusail International Circuit. Daarmee is Bagnaia de eerste motorrijder die onder de 1 minuut 51 op het circuit door de woestijn heeft gereden. Teamgenoot Enea Bastianini sloot de dag als tweede af, voor Aprilia-man Aleix Espargaro. Marc Marquez liet zien zich thuis te voelen op de Gresini Ducati en werd vierde. Wel viel de meervoudig kampioen in de slotfase nog.

Net als op maandag begon de dag rustig. In de openingsuren bleef de baanactie beperkt, de omstandigheden waren namelijk verre van ideaal en er werd zo min mogelijk risico genomen. Mede daardoor prijkte na het eerste uur de naam van LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami bovenaan de tijdenlijsten, al was de 1.54.978 niet heel indrukwekkend. Een uurtje later stond Fabio Quartararo met de Yamaha bovenaan en was met een 1.54.122 bijna een seconde sneller dan zijn Japanse collega.

Het feest voor de Ducati-coureurs begon pas na de eerste twee uren. Bagnaia en Bastianini noteerden al snel razendsnelle tijden en sloegen zo hun slag. Na drie uur stond Bastianini met een 1.52.136 zo'n vier tienden voor op zijn teamgenoot. Het was echter nog maar het begin, want in het vijfde uur van de test ging Bagnaia er goed voor zitten en schreef het baanrecord op zijn naam. De Italiaan deed dat nadat hij met een vers setje rubber de baan op knalde en nadat de snelle tijd op de borden stond begon de Italiaanse coureur aan een racesimulatie.

Bastianini kwam met een 1.51.072 nog dichtbij de snelle tijd, daarachter zijn de gaten groot. Espargaro moest ruim drie tienden toegeven. Marc Marquez deed goede zaken, ondanks dat de dag wisselend verliep. In de openingsfase kampte de Spanjaard met technische problemen, maar nadat de motor weer opgelapt was kwam hij op bijna vier tienden achter merkgenoot Bagnaia als vierde in de tijdenlijsten terecht.

Achter de vier snelsten had ook Raúl Férnandez op de Trackhouse Aprilia een goede dag. De Spanjaard wist een knappe vijfde tijd te behalen en hield fabriekscoureur Maverick Viñales daarmee achter zich. Vice-wereldkampioen Jorge Martin volgde. De Pramac-coureur viel net als Marquez nog in de slotfase, maar met een zevende tijd is de schade nog enigszins beperkt. Fabio di Giannantonio op de VR46-Ducati werd achtste, voor de KTM van Brad Binder en de top-tien werd afgesloten door VR46-coureur Marco Bezzecchi.

Bij Yamaha staan de gezichten na de dinsdag op onweer. Quartararo kwam niet verder dan een veertiende plek, terwijl Álex Rins het met een zestiende tijd moest doen. De teamgenoten werden gesplitst door Pedro Acosta, die daardoor toch ietwat teleurstellend vijftiende werd. Joan Mir was de beste Honda-fabrieksrijder al is negentiende niet waar voor hij het doet. Door ziekte is de teleurstellende klassering overigens wel te verklaren. Tot overmaat van ramp ging de enkelvoudig wereldkampioen in de slotfase ook nog onderuit.