Bagnaia verklaart "vreemde" en kostbare crash in MotoGP Emilia-Romagna

Met nog zeven ronden voor de boeg in de GP van Emilia-Romagna kwam de race vroegtijdig ten einde voor Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen reed op de derde positie en maakte terrein goed op leiders Jorge Martín en Enea Bastianini toen hij bij het aanremmen voor bocht 8 plotseling tegen het asfalt ging. "Ik remde niet hard, ik remde zelfs achttien meter eerder dan in mijn snelste ronde, maar toch verloor ik de voorkant alsof ik een hobbel raakte die er niet was", oordeelde de verbaasde Bagnaia na afloop van de race in Misano over zijn crash. "Heel vreemd, maar vanaf de start was alles eigenlijk vreemd."

Die vreemde race begon nog aardig voor Bagnaia, die de leiding bij de start nog vasthield. In de vierde ronde stak Martín hem echter voorbij en een ronde later volgde Bastianini dat voorbeeld, waarna dat tweetal ook met rasse schreden wegreed bij de Ducati-rijder. Met name het gevoel met de achterband van Michelin was in de eerste vijftien ronden van de race niet goed, legt Bagnaia uit. "Ik verloor de achterkant in de laatste bocht van de opwarmronde en daarna in de eerste bocht en bocht 13. Daarna verloor ik in bocht 14 de voorkant."

"Ik pushte hard en reed 1.31.7, 1.31.8, maar van de ene op de andere ronde werden mijn rondetijden zes, zeven of acht tienden langzamer zonder dat ik iets deed. Ik weet het niet", vervolgt Bagnaia, die zijn gevoel vergeleek met het gevoel dat hij met de achterband had toen hij vorig jaar in Barcelona al in de tweede bocht van zijn motor werd geworpen. "Het lijkt erop dat het gevoel met de achterband min of meer hetzelfde als vorig jaar in Barcelona. Toen had ik moeite in de opwarmronde en verloor ik de motor na de start in de tweede bocht. Gelukkig heeft dit circuit meer grip dan Barcelona, maar het gevoel was hetzelfde. De achterband werkte niet en dit is heel vreemd."

In de laatste ronden voor zijn crash werd het gevoel van Bagnaia echter weer een stuk beter, waardoor hij het gat met de twee leiders langzaam kon dichten. Had hij het gevoel dat hij voor eigen publiek nog had kunnen winnen als hij op de motor was blijven zitten? "Eigenlijk niet, maar als ik zie wat er daarna gebeurde... Ik liep in en het klopt dat ze hun tempo na die ronde lieten zakken. Het had misschien gekund, want ik was al anderhalve seconde ingelopen", aldus Bagnaia, die in de titelstrijd nu 24 punten achter Martín staat. "Misschien had ik de race kunnen winnen, maar het gat dichten en er voorbij gaan zijn twee heel verschillende dingen. De race uitrijden was in ieder geval al iets goeds geweest."