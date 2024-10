Bagnaia verklaart moeizame tweede helft van MotoGP-race Australië

In de eerste helft van de MotoGP-race in Australië reed Francesco Bagnaia lange tijd op de tweede plaats. De Ducati-rijder ging zelfs even voorbij aan Jorge Martín toen de Spanjaard een foutje maakte, maar bij zijn counter verloor hij ook een positie aan Marc Márquez. Martín en Márquez reden vervolgens in rap tempo weg bij Bagnaia, die na 27 ronden met een achterstand van ruim tien seconden als derde over de finish kwam. Het algemene gevoel van de Italiaan was op Phillip Island wel aardig op zondag. "Het lukte om ons te verbeteren ten opzichte van zaterdag. Die dag was lastiger, want we gingen de verkeerde kant op met de afstelling van de motor en dat maakte het moeilijker. Ik had het heel lastig", legde hij uit.

De afstelling van de Ducati GP24 was dus verbeterd voor de start van de hoofdrace, desondanks kon Bagnaia geen echte rol spelen in de strijd om de overwinning. "Vanochtend voelde ik dat de afstelling verbeterd was en ik was blij, maar in de race had ik moeite om ze te volgen toen de voorband eraan ging. Ik moest gas terugnemen, maar het gat naar de jongens achter me was enorm. Ik moest echter flink afremmen, want anders riskeerde ik een crash", vervolgde hij. "Meer dan dit was moeilijk geworden. Zij hebben het sinds gisteren beter gedaan, want op vrijdag hebben wij het denk ik goed gedaan. We zaten in de buurt, maar gisteren ging het mis met de afstelling, terwijl zij juist een grotere stap zetten."

Ducati stuurde niet lekker

Het grote probleem waar Bagnaia naar eigen zeggen mee kampte tijdens de race in Australië, was dat zijn Ducati niet lekker door de bochten wilde. "Ik moest veel forceren aan de voorkant om de motor te laten sturen. De motor liet me namelijk wijd gaan, terwijl het belangrijk was om net als Jorge en Marc dicht bij de kerbs te blijven", verklaarde hij de flinke slijtage van zijn voorband. Desondanks voorkwam Bagnaia meer schade in de titelstrijd. "We moeten zeggen dat Marc nog een streepje op ons voor had, dus we moeten begrijpen waarom en wat we op welk vlak anders doen. Het was echter belangrijk dat we dit voor de race al wisten, want anders was ik niet op het podium geëindigd."

Toch liep Bagnaia in Australië wel wat schade op in de strijd om de wereldtitel. De regerend wereldkampioen keek voor het weekend tegen een achterstand van tien punten aan, maar na de krachtmeting op Phillip Island bedraagt het verschil twintig punten in het voordeel van Martín. Met dat verschil reist het circus af naar Thailand, waar komend weekend de volgende race wordt verreden.