Bagnaia verklaart crash in Le Mans: “Was niet aan het pushen”

De Italiaan reed lange tijd aan de leiding op het Bugatti Circuit in Le Mans, maar verloor de koppositie nadat Enea Bastianini hem inhaalde in de 21ste ronde van de race. Bagnaia sloeg terug door de Gresini-rijder in La Chapelle te pakken, maar ging twee bochten later in de fout. Bastianini nam daardoor de leiding en zou de race winnen. “Toen Bastianini me inhaalde, wilde ik dezelfde strategie toepassen als in Aragon toen ik met Marc Marquez vocht”, zegt Bagnaia, verwijzend naar zijn gewonnen Aragon Grand Prix in 2021. “Ik probeerde hem zo snel mogelijk weer te pakken. Maar toen maakte ik een fout in Garage Vert. Ik remde iets harder, maar de voorkant blokkeerde vrij hevig waardoor ik rechtdoor ging. Ik remde misschien te hard, toen ik terugkwam op de baan voelde ik dat ik de snelheid had. Ik vertrouwde erop dat ik hem nog zou pakken.”

Bagnaia probeerde zich te herpakken, maar ging bij het insturen van Raccordement in de fout en noteerde zijn tweede nulscore van het seizoen. “Mijn idee was om het gat niet heel snel terug te dichten, ik wist dat een fout heel snel gemaakt was. Bij het ingaan van de voorlaatste bocht was ik iets langzamer en toen viel ik. Het was een beetje vreemd. Ik had mijn tempo vastgehouden, dus wat dat betreft was er niks aan de hand. Het enige wat ik veranderde was de keuze voor de medium compound-voorband. Ik denk trouwens niet dat het de reden voor de crash was. Ik weet niet waardoor het wel kwam. Ik was iets langzamer in bocht 11 om te ademen, maar in de voorlaatste bocht was het ineens voorbij. Het is lastig om er een verklaring voor te vinden en dat maakt me boos.”

In het kampioenschap staat Bagnaia nu op 44 punten achterstand van regerend wereldkampioen Fabio Quartararo. Zijn teamgenoot Jack Miller staat vijfde nadat hij in de GP van Frankrijk tweede werd. Miller ging in de beginfase van de race aan de leiding, maar liet Bagnaia voorbij. “Pecco wilde vanaf het begin pushen, ik heb mijn eigen tempo gereden”, zegt Miller. “Pecco haalde me in en ging er vandoor, maar ik zag ook dat hij plafonneerde en zo zijn momenten had. Enea was echt snel. Hij is heel goed met de band en zijn drive uit de bochten was fantastisch.”

Hij kon Bastianini na het uitvallen van Bagnaia niet meer bijbenen, maar was blij met zijn tweede podium van het seizoen. “We zijn bezig aan een solide seizoen”, aldus Miller. “Ik ben gecrasht in Portimao, de motor ging kapot in Qatar. Dat was niet ideaal, maar het hoort erbij. We zitten pas op een derde van het seizoen, we zijn bezig met een solide jaar. Zeker als je kijkt hoe dit seizoen zich tot nu toe ontwikkelt, dan mogen we niet ontevreden zijn.”