Bagnaia: Verhalen dat ik Márquez niet bij Ducati wil zijn bullshit

Ducati wil rond de Grand Prix van Italië van volgende maand een beslissing nemen over wie in 2025 de teamgenoot wordt van Francesco Bagnaia. Momenteel vervult Enea Bastianini die rol en hij is ook een kanshebber om aan te blijven, al zijn Jorge Martín en Marc Márquez ogenschijnlijk de grote favorieten voor het plekje. De afgelopen weken gingen er verhalen rond dat Bagnaia liever niet zou zien dat Márquez volgend jaar zijn teamgenoot wordt, maar de regerend wereldkampioen reageerde daar tijdens de donderdagse persconferentie voor de GP van Frankrijk fel op.

"Ik heb deze vraag al beantwoord. Ik heb een video gezien waarin gezegd wordt dat ik Marc niet in het fabrieksteam wil hebben, maar dat is bullshit. Het maakt me niets uit. Ik wil ze gewoon allemaal verslaan, proberen om altijd de beste te zijn en op deze manier door te gaan", zei Bagnaia over de geruchten. "Ik heb eerlijk gezegd geen voorkeur. De samenwerking met Enea gaat goed en we weten precies welk werk eraan komt. Als het team mijn teamgenoot veranderd, moeten we weer opnieuw beginnen. Mijn ambitie is in ieder geval om altijd sterker te zijn [dan mijn teamgenoot]."

Nieuwste materiaal nodig voor beste titelkansen

Márquez zelf hield zich intussen op de vlakte bij vragen over een mogelijke overstap naar het fabrieksteam van Ducati in 2025. "Ik kom hier in een heel bijzondere situatie en stap voor stap voel ik me beter op de baan. Ik voel me sterker en heb meer vertrouwen, dat was mijn doel aan het begin van dit jaar. Als ik in 2025 en 2026 op deze manier door kan gaan, dan wordt het doel verlegd naar het vechten om de wereldtitel. En als je om het kampioenschap wil vechten, heb je het nieuwste materiaal voor de motorfiets nodig om je kansen te vergroten", wil de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen nog net erkennen. "Door sneller te gaan op de baan, heb ik echter meer opties voor de toekomst."

Ook Martín heeft echter oren naar het plekje en heeft al meermaals aangegeven dat hij zichzelf in 2025 in het rood van de Italiaanse fabrikant ziet rijden. Dat vindt hij een logische volgende stap na vier seizoenen bij satellietteam Pramac. "Ik ben heel blij met waar ik zit. Als Ducati-familie, waar ik ben begonnen en mijn hele MotoGP-loopbaan ben opgegroeid, is de logische volgende stap om naar het fabrieksteam van Ducati te gaan", aldus Martín, die momenteel het kampioenschap aanvoert. "Daar was ik in 2022 heel dichtbij en vorig seizoen duurde het tot de laatste race. Mijn doel is om daar te komen. Ik hoop dat het op korte termijn lukt. En zo niet, dan zullen we zien wat er gebeurt."