Bagnaia verbijt pijn en wordt derde tijdens MotoGP-race Misano

Met nog de fysieke naweeën van de crash in Barcelona van vorig weekend kwam Francesco Bagnaia naar Misano toe met de missie om de schade in het kampioenschap beperkt te houden. De Italiaan raakte tijdens de Grand Prix van Catalonië geblesseerd aan zijn been en dat weerhield hem duidelijk van strijden om de overwinning. Toch wist de Ducati-rijder de schade goed beperkt te houden, want met een P3 naderde de concurrentie minimaal.

Na afloop van de race vertelt de kampioenschapsleider waar hij zijn kracht tijdens de race vandaan haalde. "Ik wilde een goede race voor de fans rijden", aldus Bagnaia, die ook verklaarde dat de sprintrace van zaterdag zijn sporen na had gelaten en dat hij niet volledig hersteld was van de zware race: "Ik was kapot na de vorige race." Dat desondanks een derde plek behaald werd, laat zien dat het beperken van de schade goed gelukt is. Grote concurrent en merkgenoot Jorge Martin won de race, maar met nog 36 punten voorsprong lonkt de titelprolongatie voor de fabrieksrijder Bagnaia nog altijd.

In de race op Misano lag Bagnaia lange tijd tweede achter Martin, maar moet zich toch tevreden stellen met een derde plek nadat Marco Bezzecchi hem voorbij stak. P3 kwam zelfs ook nog even in gevaar nadat KTM-coureur Dani Pedrosa - die met een wildcard deelnam - hem het vuur aan de schenen legde, maar Pedrosa kon uiteindelijk de kampioenschapsleider niet echt aanvallen. Uiteindelijk is de Ducatist dan ook tevreden met zijn derde plek. "Het was niet makkelijk gezien de situatie", verklaart de Italiaan, die na zijn 27 ronden durende uitdaging door zijn team van de motor geholpen moest worden.

Gelukkig voor de Italiaan is de komende race pas over twee weken in India. Hopelijk voor Bagnaia is dat voldoende tijd om de ergste klap van de blessure te boven te komen en kan hij op het Buddh International Circuit - waar de Formule 1 ook een aantal jaar gereden heeft - weer pijnvrij deelnemen aan de eerste MotoGP-race in het Aziatische land.