Bagnaia twijfelde niet over plaatsing voor Q2 in MotoGP Australië

Door de afgelasting van de eerste vrije training begonnen de MotoGP-rijders met de belangrijke training aan hun Grand Prix van Australië. Voor Francesco Bagnaia begon de oefensessie, waarin de top-tien een plekje in Q2 veiligstelde, niet goed. Mede door een rode vlag had hij na een kwartier nog geen tijd genoteerd. Uiteindelijk herstelde de Ducati-rijder zich door vlak voor het einde van de sessie de vijfde tijd te rijden en zo deelname aan Q1 te ontlopen. "Ik voelde nooit problemen of dat we dicht bij het mislopen van Q2 waren", meldde Bagnaia na afloop van de vrijdagse actie op Phillip Island.

"Tijdens iedere run verbeterde ik me en mijn laatste run op de gebruikte soft was heel goed. Met de nieuwe soft had ik gewoon wat pech met gele vlaggen", vervolgde Bagnaia zijn terugblik op de enige overgebleven training. Die gele vlaggen in de slotfase werden veroorzaakt door crashes van Lorenzo Savadori, Pedro Acosta en Jack Miller en dat weerhield hem ervan om zijn volledige potentieel te kunnen laten zien. "De eerste ronde was heel snel, maar normaal verbeter je je hier enorm in je tweede ronde. Het was echter genoeg om in de top-tien te eindigen en dus ben ik blij. We weten al wat we moeten doen voor morgen."

Goede veranderingen doorgevoerd

Helemaal probleemloos verliep de enige vrijdagtraining dus niet voor Bagnaia, die zoals gezegd pas na meer dan een kwartier een rondetijd op de klokken zette. Dat was niet alleen te wijten aan de rode vlag, die nodig was vanwege ganzen op de baan. "Ik had een klein probleem met de eerste motor, dus ik moest naar de andere wisselen", verklaarde hij zijn langzame start. "Daarna was alles in orde, we wisten al heel snel wat we moeten doen met de motor. Ik zag dat Jorge crashte toen ik ook problemen had. Ik dacht 'oké, als ik Q2 niet haal door de regen, dan geldt voor hem hetzelfde'. Ik werkte dus een heel rustige sessie af."

Opvallend genoeg waren de dit jaar dominante Ducati GP24's vrijdag langzamer dan de GP23's, die dankzij Marc en Álex Márquez en Marco Bezzecchi de gehele top-drie vormden. Daar had Bagnaia wel een verklaring voor, waaraan hij toevoegde dat het zaterdag al beter moet zijn. "We begonnen met dezelfde afstelling als in 2023, maar de GP24 heeft minder tractie en meer gewicht aan de voorkant. We moesten dus wat veranderen om de balans te verplaatsen", aldus de regerend wereldkampioen. "Het was goed dat we dit vandaag hebben gedaan, maar het was lastig. Idealiter was dit iets wat waar meer tijd voor gebruikt zou worden."