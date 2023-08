Bagnaia wordt tweede op Silverstone: Hoefde me niet te bewijzen

Francesco Bagnaia ging een groot gedeelte van de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone aan de leiding en hield zijn zenuwen in bedwang toen het in de slotfase lichtjes begon te druppelen en Aleix Espargaro, Maverick Vinales en Brad Binder het gat kleiner begonnen te maken. Uiteindelijk was Espargaro op zijn Aprilia te sterk en stoof in de laatste ronde voorbij aan de Ducati-coureur om de zege te pakken. In Argentinië reed Bagnaia voor de laatste keer in natte omstandigheden, toen crashte de regerend wereldkampioen vanaf de tweede plek. Motorsport.com vroeg Bagnaia of hij op Silverstone geen fouten maakte doordat hij voorzichtiger was en op die manier wilde bewijzen dat hij dergelijke fouten ook kan vermijden.

"Het lastigste deel van het weekend is natuurlijk de race. Daar worden de punten verdeeld", zegt de Ducati-rijder. "Ik denk er alleen nooit aan dat ik aan iemand ons potentieel moet demonstreren. Ik weet heel goed wat ik, ons team en Ducati kan. Ik probeer vooral mijn werk zo goed mogelijk te doen, de race perfect voor te bereiden en te voorkomen dat ik voor verrassingen kom te staan. Dat is wel iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. We werken in de training harder om een goed gevoel te krijgen voor de race. Daarom zie je soms dat ik in een oefensessie ook niet helemaal vooraan sta, maar juist iets verder naar achteren. Ik werk echter alleen maar met gebruikte banden om vooraan te rijden in de race. Dat is waar ik de voorkeur aan geef. Het geeft me net dat beetje extra concentratie om aan de race te beginnen. Makkelijk was het niet, want zaterdag was vooral nat. Het was dus extra lastig om zonder veel kennis aan een droge race te beginnen. Maar het motiveert wel om meer te pushen. Ik denk dat als je geconcentreerd bent, je alles vergeet."

Desondanks geeft Bagnaia wel toe dat de komst van regen hem zenuwachtig maakte. Hij worstelde op dat moment ook met het achterhalen van de limieten op de baan. "Ik was aan het pushen en wilde winnen", gaat Bagnaia verder, die nu 68 punten voorsprong heeft in de WK-stand. "Op het moment dat ik stop met pushen en blij ben als ik tweede word, moet ik mijn loopbaan opnieuw overwegen. Ik ben blij met het resultaat, want in de sprint verloren we veel punten. We weten dat dit ons potentieel in alle omstandigheden moet zijn. Ik ben bij met hoe het weekend over het algemeen verliep. In de GP pushte ik vanaf de start, al was de zachte voorband wellicht niet heel verstandig. Toen het begon te regenen, schrok ik. In de vijftiende bocht wist ik niet meer zo goed waar de grip lag. Ik hoorde dat Aleix dicht bij me zat, dus ik had met de tractie en het potentieel van de Aprilia snel door dat hij het in de slotronde zou proberen. Ik bereidde me voor om eventueel te reageren, maar het was niet goed genoeg. Hij is de verdiende winnaar."