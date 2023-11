Bagnaia pakt tweede MotoGP-titel met knappe overwinning in Valencia

Na negentien sprintraces en negentien Grands Prix moest de beslissing in het MotoGP-seizoen 2023 vallen tijdens de slotrace in Valencia. Francesco Bagnaia verdedigde daarin een voorsprong van veertien punten op Jorge Martin. Bovendien mocht de WK-leider de seizoensfinale vanaf pole-position aanvangen, nadat Maverick Viñales drie plaatsen gridstraf kreeg voor het negeren van de zwarte vlag met oranje bal tijdens de warm-up. Johann Zarco schoof daardoor op naar de tweede startpositie, terwijl Jack Miller de derde plek in handen kreeg. Martin moest intussen genoegen nemen met de zesde startpositie.

Om 15.02 uur doofden de startlichten voor de 27 ronden tellende GP van Valencia, waarbij Bagnaia goed van zijn plek kwam om zo pole om te zetten in de kopstart. Daarachter dook Brad Binder als tweede door de eerste bocht, terwijl Martin uitstekend startte en de derde positie innam. In de tweede bocht zette de Pramac-rijder zijn Ducati naast de KTM om zo op te schuiven naar de tweede stek. Voor Marco Bezzecchi kwam de race een bocht later al ten einde: na een klein incident met Marc Marquez crashte de VR46-rijder uit de wedstrijd om de eerste uitvaller van de race te worden.

Bagnaia kwam als leider door na de eerste ronde, voor Martin, Binder, Miller en Zarco. De twee KTM-rijders wisselden intussen van positie, om in de derde ronde allebei een plekje op te schuiven. Bij het aanremmen voor de eerste bocht werd Martin in de slipstream van Bagnaia gezogen, waarna hij een botsing ternauwernood kon voorkomen door wijd te gaan. Het gevolg was dat de Spanjaard terugviel naar de achtste positie. Binder knokte zich intussen weer langs Miller om de leiding over te nemen, waarna Martin in de vierde ronde langs Alex Marquez ging om zo aan een inhaalrace te beginnen.

Titelstrijd vroeg beslist door crash Martin

Slechts twee ronden later zou die echter al ten einde komen. In bocht 2 ging Marc Marquez wat wijd, waardoor hij Zarco weer moest laten gaan. Martin passeerde intussen Viñales en wilde in de vierde bocht aan de binnenkant ook langs de Repsol Honda-rijder gaan voor de vijfde stek. Het gaatje dat er was, verdween echter. Daardoor raakte Martin de achterkant van Marquez, die daardoor van zijn motor werd gelanceerd. Ook Martin kwam ten val, waardoor het tweetal uitviel en het kampioenschap meteen ook in het voordeel van Bagnaia beslecht werd. De Ducati-rijder kreeg via zijn pitbord meteen door dat zijn titelrivaal was uitgevallen, nadat Binder hem eerder in de zesde ronde al was gepasseerd voor de leiding. Een ronde later kwam ook Miller aan hem voorbij, waardoor KTM de eerste twee posities in handen nam.

Terwijl de situatie aan het front zich stabiliseerde, vielen er verder naar achteren weer twee uitvallers te noteren. Enea Bastianini ging in de tiende ronde onderuit in de eerste bocht, waarna Augusto Fernandez verderop in de ronde in de achtste bocht uit de race crashte. Vooraan leek Binder de regie in handen te hebben, maar in de veertiende ronde liepen zijn kansen op de zege een gevoelige tik op. In de tiende bocht maakte de KTM-rijder een foutje bij het aanremmen, waardoor hij door de uitloopstrook moest en terugviel naar P6. Miller erfde daardoor de leiding, voor Bagnaia en Zarco.

Binder begon na het incidentje aan een inhaalrace door Alex Marquez in bocht vier opzij te beuken voor de vijfde plek, terwijl ook Di Giannantonio zijn teamgenoot passeerde. De wedstrijdleiding was niet blij met de actie van Binder, die daardoor een positie moest teruggeven. Voordat hij dat deed, passeerde hij snel Viñales, om een bocht daarna inderdaad zijn positie in te leveren. In de negentiende ronde ging Binder opnieuw voorbij aan Viñales, bij wie het beste wel van zijn zachte achterband was. Hij zou in de daaropvolgende ronden ook posities verliezen aan Di Giannantonio, Marquez, teamgenoot Aleix Espargaro, Raul Fernandez en Franco Morbidelli.

Crash Miller brengt Bagnaia weer aan leiding

Bagnaia had intussen de leiding in de race alweer overgenomen, nadat Miller in ronde 19 vanuit leidende positie crashte in bocht 10. Een ronde later crashte ook Alex Rins uit de race door in de eerste bocht onderuit te glijden. Daarna stabiliseerde de situatie in de race zich even, totdat Di Giannantonio aan een mooie opmars begon. Die bracht hem in de 23ste ronde langs Binder in het gevecht om P3, waarna Zarco er in de 26ste ronde aan moest geloven. Daarna kreeg de Italiaan van Gresini nog anderhalve ronde de tijd voor een aanval op Bagnaia, maar die zou er uiteindelijk niet komen.

Met een overwinning in Valencia pakte Bagnaia zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in de MotoGP, op anderhalve tiende gevolgd door Di Giannantonio en een kleine vier tiende voor nummer drie Zarco. Binder moest het uiteindelijk doen met de vierde positie, terwijl Fernandez in de slotfase knap langs Marquez ging voor de vijfde plaats in slotrace. Morbidelli legde beslag op de zevende plek, voor Espargaro, Luca Marini en Viñales op de tiende stek. Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori en de gecrashte Pol Espargaro waren de laatste rijders die de finish haalden in wat uiteindelijk uitdraaide op een ware uitputtingsslag.

Bagnaia is pas de derde rijder in het MotoGP-tijdperk die twee keer op rij wereldkampioen wordt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Valentino Rossi en Marc Marquez. Hij sluit het seizoen af met 467 punten, 39 stuks meer dan Martin. Bezzecchi is derde in de titelstrijd met 329 punten, terwijl Binder met 290 punten vierde wordt. Pramac Ducati wordt als satellietteam de wereldkampioen bij de teams, terwijl Ducati de winnende constructeur is.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia