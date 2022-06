Bange Bagnaia blijft uit de problemen: “Wilde niet weer vallen”

Francesco Bagnaia ging van start tot finish aan de leiding in de TT van Assen, maar had geen makkelijke race. Zeker in de tweede helft van de wedstrijd werd het listig toen het nog lichtjes begon te regenen. Het hemelwater was niet genoeg om enig effect te hebben op het asfalt, maar voor Bagnaia was het genoeg om te zorgen dat het hart in zijn keel zat.

“Het was echt heel erg lastig”, zegt Bagnaia. “Toen ik naar het grote scherm keek, dat heb ik maar één keer gedaan, zag ik Aleix in de grindbak met een blauwe motor. Ik dacht al dat het Fabio en Aleix waren, dus we hebben wat geluk gehad. Toen dacht ik iets meer ontspanning te krijgen, maar dat bleek niet zo te zijn. Marco [Bezzecchi] bleef maar pushen en hield het gaatje heel klein. Ik moest blijven pushen en een gaatje slaan om geen averij op te lopen en niet weer te vallen. Daar was ik toch wel bang voor. Toen kwam de regen, ik gaf iets minder gas om minder risico te nemen en toen liep Bezzecchi weer in. Het was ontzettend lastig. Ik probeerde niet te vallen, ik wilde gewoon de finish halen. Dat was niet eenvoudig, ik moest slim zijn en probeerde niet over de limiet te pushen.”

Bagnaia profiteerde van de nulscore van Fabio Quartararo en staat nu op 66 punten achterstand terwijl dat er voor de TT nog 91 waren. Bagnaia voelde de regen wel degelijk, maar hij werd daarbij op het verkeerde been gezet door het water dat tussen de tear-offs van zijn vizier liep. “Ik zag de regen en dacht dat het best glad was, maar het water kwam tussen de tear-off van mijn vizier. Daardoor zie je het niet goed. Door het verwijderen van de tear-off verloor ik ook nog eens zes, vijf tienden. Ik verloor veel tijd en dat kwam omdat Bezzecchi reed alsof het niet regende. Ik was aan het pushen zonder risico te nemen, je kunt niet normaal rijden als je wel regen kwijt. Maar ik heb de finish gehaald, dat is mooi.”