Bagnaia trots na hattrick in Italië: "Meer dan dit was onmogelijk"

Er stond zondag geen maat op Francesco Bagnaia tijdens de MotoGP-race in Mugello. Hij moest vanwege een gridstraf vanaf de vijfde positie starten, maar had binnen twee bochten de leiding al in handen. Die stond de regerend wereldkampioen vervolgens niet meer af om zo voor het derde jaar op rij te zegevieren in de GP van Italië. "Ik ben heel blij, tevreden en trots. Dit was een geweldig weekend", zei Bagnaia in de persconferentie. "Ik begon goed aan de race. Het was vandaag heel belangrijk om al in de eerste ronde aan de leiding te gaan, zodat ik mijn eigen pace kon rijden. De strategie in de openingsronde en de eerste twee bochten bleek perfect. Meer dan dit was onmogelijk."

Zijn actie bij de start kwam niet uit de lucht vallen voor Bagnaia, die daarvoor goed had gekeken naar de start van vorig jaar. "Het was geen kwestie van risico, maar een kwestie van zo snel mogelijk in een zo goed mogelijke positie komen. Ik besloot de buitenkant te pakken, want vorig jaar haalde Miller mij op die manier in bij de start", verklaarde de Ducati-rijder. "Ik bleef aan de buitenkant om in bocht 2 de binnenkant te hebben. Dat probeerde ik, maar Maverick [Viñales] remde heel hard en daardoor werd mijn strategie bijna verpest. Toen ik zag dat hij wijd ging, probeerde ik zijn lijn te kruisen en dat was een uitstekende beslissing. Daarna zag ik dat Jorge niet sterk uit de eerste bocht kwam, dus ik probeerde dit voordeel te gebruiken om hem in bocht 2 in te halen."

In de slotfase leek achtervolger Jorge Martín nog even de aanval in te zetten op Bagnaia, die drie ronden voor het einde ineens een halve seconde verloor op de Pramac-rijder. Ook dat was echter tactiek, stelde de Italiaan. "Het was moeilijk om de hele race dezelfde snelheid te houden. Ik probeerde zo constant mogelijk te zijn, maar na zeven, acht ronden zag ik dat het heel lastig was met de voorband", legde hij uit. "De slijtage van de achterband was heel constant. Maar iedere keer als ik probeerde twee ronden met dezelfde snelheid te rijden, kreeg ik veel beweging aan de voorkant. Ik besloot dus om iets anders te proberen door tussen twee snelle ronden een rustigere ronde te rijden en dat werkte perfect."

Bagnaia deed in het kampioenschap uitstekende zaken met zijn zege in Italië, nadat hij op zaterdag ook de sprintrace op zijn naam had geschreven. Hij verkleinde zijn achterstand op Martín, die uiteindelijk derde werd, tot 18 punten.