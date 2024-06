Bagnaia troeft Marc Márquez af in eerste MotoGP-training TT Assen

De onderbreking van bijna vier weken is vrijdagochtend ten einde gekomen voor de MotoGP, die op TT Circuit Assen met de eerste vrije training aan de achtste Grand Prix van het huidige seizoen begon. Voor die sessie werden de teams en rijders getrakteerd op prettige omstandigheden. De warmte van de donderdagse mediadag had plaatsgemaakt voor een aangename temperatuur van zo'n 20 graden Celsius, waarbij de zon werd afgewisseld met enkele wolkenvelden.

Om 10.45 uur werd de groene vlag aan het einde van de pits gezwaaid om de sessie van 45 minuten op gang te brengen. Vrijwel alle rijders meldden zich meteen op de baan, maar bij Aleix Espargaró ging dat ietwat moeizaam. De Aprilia-rijder viel eerst al bijna om toen hij uit zijn pitbox wegreed. Een minuut later bleek hij echter met een technisch probleem te kampen, wat hem op een bezoekje aan de service road kwam te staan om terug te keren naar de pits. De overige rijders, inclusief wildcard Lorenzo Savadori van Aprilia, begonnen op dat moment aan hun eerste getimede ronden van het weekend.

In de openingsfase van de sessie wisselden diverse rijders elkaar af op de eerste positie. Eerst meldde Raúl Fernández zich aan het front, maar via Marc Márquez, Francesco Bagnaia, opnieuw Márquez en opnieuw Fernández kwam de snelste tijd van de eerste run op naam van Márquez. De Gresini-rijder, die een transfer naar het fabrieksteam van Ducati heeft afgedwongen, klokte 1.32.980 om als snelste terug te keren naar de pits. WK-leider Jorge Martín meldde zich op de tweede plek, voor Maverick Viñales, Enea Bastianini en Álex Márquez. Bagnaia was in de tussentijd wel even sneller geweest dan de snelste tijd, maar die ronde werd geschrapt. De regerend wereldkampioen bezette zodoende de negende plaats na zijn eerste run.

Bagnaia versnelt en blijft uiteindelijk snelste

Met nog zo'n 25 minuten voor de boeg keerden de eerste rijders terug op het asfalt voor hun tweede run van de training. Het duurde vervolgens niet lang voordat Marco Bezzecchi een momentje meemaakte in de Ramshoek, waar de achterkant even uitstapte en hij noodgedwongen een tripje door de grindbak moest maken. Kort daarna meldde Fernández zich weer aan het front door de snelste tijd aan te scherpen tot 1.32.962. Hij kon echter maar kort genieten van de koppositie, want Bagnaia noteerde met 1.32.625 ruimschoots de snelste tijd. De Ducati-rijder verbeterde zich met nog zo'n achttien minuten voor de boeg nogmaals om de lat zo op 1.32.401 te leggen.

In de laatste tien minuten keerde vrijwel iedereen nogmaals terug op het asfalt voor een derde en laatste run. Dat leverde nog diverse verbeteringen én een nieuwe snelste tijd op, die met 1.32.314 op naam kwam van Fabio di Giannantonio. Die tijd werd echter geschrapt, waardoor Bagnaia de openingssessie afsloot met de snelste tijd, voor Marc Márquez en Raúl Fernández. Fabio Quartararo verraste door in de slotfase naar de vierde positie te komen, met Aprilia-rijders Viñales en Espargaró op de posities vijf en zes. Di Giannantonio, Álex Márquez, Brad Binder en Martín completeerden de top-tien, waarin Pedro Acosta dus ontbrak. De jonge Spanjaard kwam niet verder dan de veertiende tijd. Takaaki Nakagami was op de achttiende stek intussen de beste Honda-rijder.

De tweede vrije training van de TT van Assen begint vrijdagmiddag om 15.00 uur. De tien snelste rijders verzekeren zich dan ook van een plaatsje in Q2.

Uitslag eerste vrije training MotoGP TT van Assen