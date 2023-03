Bagnaia topt eerste testdag in Portimao, Marquez negentiende

Na drie testdagen op het Sepang International Circuit is de MotoGP-paddock nu aangekomen op het circuit waar over twee weken de openingswedstrijd van het seizoen verreden wordt. De omstandigheden voor de test waren nagenoeg ideaal, al waaide het bij vlagen wel vrij hard. Desondanks reden de coureurs competitieve tijden gedurende de dag.

Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia reed 78 ronden over de gehele dag en in zijn laatste run kwam hij tot de snelste tijd. Met 1.38.771 was hij de enige coureur die de 1.39-grens wist te slechten. Hij was ruim twee tienden sneller dan Luca Marini op de GP22 van Ducati. De halfbroer van Valentino Rossi bleef steken op 1.39.005.

Maverick Viñales crashte aan het begin van de dag en schreef daarbij een van zijn twee motoren af. Het is nog maar de vraag of de Spanjaard zondag wel kan beschikken over de tweede RS-GP in zijn pitbox. Desondanks kwam Viñales tot de derde tijd. Hij eindigde nipt voor Alex Marquez op de Gresini Ducati. De coureur met #73 was vijf tienden langzamer dan Bagnaia.

Raul Fernandez zette zijn Aprilia RS-GP ook in de top-vijf. In zijn 62ste toer over de Autodromo Internacionale do Algarve klokte hij 1.39.460. Hij was zes duizendsten rapper dan teamgenoot Miguel Oliveira. Marco Bezzecchi werd zevende met 1.39.608. Fabio Quartararo was een fractie langzamer dan de VR46-man, de wereldkampioen van 2021 stond na negentig ronden op de achtste plek met 1.39.614.

Fabio di Giannantonio plaatste zich keurig op de negende plek, maar ging ook hard onderuit. De mediasessie van de Gresini-rijder werd afgelast omdat hij voor controle naar het ziekenhuis moest. Jorge Martin maakte namens Pramac Ducati de top tien compleet voor Alex Rins op de eerste Honda. De LCR-rijder klokte 19.646 op een dag dat zijn merkgenoten van het fabrieksteam geen grote stappen maakten.

Aleix Espargaro werd twaalfde voor Johann Zarco en Joan Mir op de eerste Repsol Honda. Mir noteerde 1.39.776. Hij stond voor Brad Binder en Jack Miller, de beide fabrieksrijders van KTM. Enea Bastianini maakte er zaterdag niet veel van, hij bleef steken op 1.40.009.

Stefan Bradl kwam als een van de weinige testrijders in actie. Op de RC213V was hij iets sneller dan Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen reed zaterdag 78 ronden met 1.40.170 als snelste tijd.

Michele Pirro werd twintigste voor Franco Morbidelli, die als Yamaha-rijder bijna een seconde langzamer was dan teamgenoot Quartararo. Pol Espargaro, Takaaki Nakagami en MotoGP-rookie Augusto Fernandez sloten de rij.

Zondag staat de laatste collectieve testdag van de winter op het programma.

MotoGP-test Portimao - Zaterdag

Positie Coureur Motor Tijd 1 Francesco Bagnaia DUCATI 1'38.771 2 Luca Marini DUCATI 0.234 3 Maverick Viñales APRILIA 0.254 4 Alex Márquez DUCATI 0.565 5 Raúl Fernández APRILIA 0.689 6 Miguel Oliveira APRILIA 0.695 7 Marco Bezzecchi DUCATI 0.837 8 Fabio Quartararo YAMAHA 0.843 9 Fabio Di Giannantonio DUCATI 0.870 10 Jorge Martín DUCATI 0.872 11 Alex Rins HONDA 0.875 12 Aleix Espargaró APRILIA 0.877 13 Johann Zarco DUCATI 0.945 14 Joan Mir HONDA 1.005 15 Brad Binder KTM 1.152 16 Jack Miller KTM 1.216 17 Enea Bastianini DUCATI 1.238 18 Stefan Bradl HONDA 1.391 19 Marc Márquez HONDA 1.399 20 Michele Pirro DUCATI 1.565 21 Franco Morbidelli YAMAHA 1.643 22 Pol Espargaró KTM 1.736 23 Takaaki Nakagami HONDA 1.871 24 Augusto Fernández KTM 2.000