MotoGP GP van Maleisië

Francesco Bagnaia telt dagen af tot einde Ducati-periode in MotoGP

Na het worstelen op een circuit waar hij in de afgelopen vier jaar twee keer heeft gewonnen, heeft Bagnaia de hoop op een ommekeer laat in het seizoen opgegeven

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 08:28

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Francesco Bagnaia zegt dat de laatste drie ronden van de MotoGP-strijd van 2026 in het teken zullen staan van “overleven”, zonder dat er een oplossing in zicht is voor zijn aanhoudende problemen met Ducati’s GP26.

De drievoudig wereldkampioen had hoge verwachtingen van de Grand Prix van Maleisië van afgelopen weekend, omdat hij Sepang had aangewezen als zijn beste kans op een groot resultaat voordat hij het merk uit Borgo Panigale aan het einde van het jaar verlaat.

Bagnaia was er tijdens de Grand Prix van Maleisië van vorig jaar in geslaagd om ondanks zijn motorproblemen naar pole position en een sprintzege te rijden, wat hem het vertrouwen gaf dat hij ook dit keer weer goed zou kunnen presteren.

Maar nadat hij zich als tiende op de grid had gekwalificeerd en uit frustratie zijn windscherm had stukgeslagen, kwam de Italiaan zondag niet verder dan de dertiende plaats, nadat hij op een bepaald moment zelfs buiten de punten was teruggevallen.

Gevraagd of hij de dagen aftelde tot het einde van het jaar, antwoordde Bagnaia: “[Ja, maar] niet pas vanaf dit moment.”

Toen hem verder werd gevraagd wat hij van de laatste races kon verwachten, nu was gebleken dat de Ducati op een van zijn favoriete circuits niet naar zijn zin had gewerkt, antwoordde hij: “overleven”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia kampt sinds het begin van het jaar met gripproblemen, maar wist in de eerste helft van het seizoen nog altijd enkele aansprekende resultaten te behalen - waaronder vier opeenvolgende podiumplaatsen op zondag en een sprintzege in Brno.

Na de zomerstop kelderde zijn vorm echter, waarbij in de laatste acht ronden twee zesde plaatsen in sprints zijn beste resultaten waren.

De 29-jarige zei dat hij zondag op Sepang niet eens één ronde had kunnen pushen, waarbij zijn prestaties vooral in de slotfase van de race sterk achteruitgingen.

“Het zag er precies zo uit als ik had verwacht, niet meer en niet minder”, gaf hij toe. “Op zaterdag had ik gewoon geluk dat het begon te regenen. Maar op zondag zag ik dat mijn limiet de grip was. Ik probeerde die te managen.

“Zelfs met dat managen had ik na vijf ronden geen achterband meer en moest ik gaan denken aan alleen maar de race uitrijden. De laatste ronde die ik reed was 2.05,1. Voor mij is dat iets ongelooflijks, gezien wat ik weet dat ik hier kan doen, maar het is wat het is.

“Het is zo en we moeten het accepteren. Nog drie te gaan en proberen het maximale te doen.”

Gevraagd hoe moeilijk het was om op versleten banden de finish te halen, antwoordde hij: “Het was doodsimpel, omdat ik geen enkele pushronde kon rijden. Het was alsof ik een rustig rondje reed.”

Bagnaia’s laatste ronde op Sepang - een 2.05,143 - was liefst twee volle seconden langzamer dan die van zijn teamgenoot Marc Marquez, die aanzienlijk gas had teruggenomen terwijl hij zijn zevende grandprixzege van het seizoen vierde.

Van de andere Ducati-rijders konden Alex Marquez en Franco Morbidelli in de slotfase van de race ook rondetijden in de 2.02 rijden, terwijl het tempo van Fabio di Giannantonio terugviel naar het midden van de 2.03.

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