Bagnaia verklaart moeilijk debuutseizoen na raketstart

De 22-jarige werd in de winter van 2017/2018 vastgelegd door Ducati en schreef in het daaropvolgende seizoen de Moto2-titel op zijn naam. Hij werd logischerwijs gezien als de grootste belofte voor het afgelopen MotoGP-seizoen. De verwachtingen werden alleen maar groter toen Bagnaia slechts zes honderdsten langzamer was dan Danilo Petrucci tijdens de eerste pre-season test in Sepang. Gedurende het seizoen kon Bagnaia die prestaties niet herhalen. Hij eindigde zijn eerste seizoen in de MotoGP op de vijftiende plaats, achter de andere rookies Fabio Quartararo, Joan Mir en Miguel Oliveira.

Terugkijkend op zijn debuutseizoen, zei Bagnaia: “Het grootste probleem was misschien wel de eerste test in Maleisië waar ik tweede werd. Na die test dacht ik dat het makkelijker zou zijn om competitief te zijn, om altijd vooraan te rijden. Tijdens de Qatar-test kwam de realiteit binnen, daar was ik aan het worstelen. Het hele seizoen is moeilijk geweest, hoewel het de laatste races wel beter was.”

Vooral het wennen aan de Michelin-banden die gebruikt worden in de MotoGP heeft Bagnaia veel tijd gekost, denkt hij: “Ik heb van 2011 tot 2018 gereden op Dunlop-banden, die banden waren in Moto3 en Moto2 allemaal hetzelfde, maar in de MotoGP is het heel anders met Michelin”, vervolgde hij. “Ik heb moeite gehad om die banden te leren kennen. Het is een belangrijke stap om de voorbanden beter te begrijpen en daar minder fouten mee te maken.”

'Had Australië echt nodig'

Waar Bagnaia een moeilijk seizoen kende, beleefde de coureur wel twee uitgesproken hoogtepunten gedurende het seizoen. Hij scoorde een zevende plaats in Oostenrijk gevolgd door een ijzersterke race in Phillip Island waar hij op een halve tiende van het podium bleef steken. “Australië was een hele goede race, dat had ik ook echt nodig. Ik moest in de eerste groep eindigen, voor het podium vechten. Dat was erg positief voor mijn mentale gesteldheid en ook voor het team.”

Vanwege een bizarre crash tijdens de vrije training voor de GP van Valencia moest de Italiaan de slotrace van het seizoen missen. Ook kwam hij niet in actie tijdens de post-season tests van Valencia en Jerez. Volgend seizoen krijgt hij de beschikking over een 2020-versie van de Desmosedici.

Met medewerking van Matteo Nugnes