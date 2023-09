De Grand Prix van Catalonië draaide voor het fabrieksteam van Ducati uit op een ware deceptie. Eerst gleed Enea Bastianini onderuit in de eerste bocht, een val waarin hij nog vier Ducati's van satellietteams meenam. Een bocht later werd Francesco Bagnaia van zijn GP23 geworpen, waarna hij op het asfalt belandde en Brad Binder over zijn been reed. Beide coureurs werden afgevoerd naar het medisch centrum en later zelfs naar het ziekenhuis, waardoor zij de herstart op het Circuit de Barcelona-Catalunya niet meer meemaakten.

Later op zondag werd de ernst van het blessureleed bij beide rijders duidelijk. Vooral bij Bagnaia werd gevreesd voor flinke verwondingen, maar dat bleek na onderzoek in het ziekenhuis mee te vallen. De regerend wereldkampioen en huidige WK-leider kwam er met kneuzingen nog genadig vanaf, maar van Bastianini kon niet hetzelfde gezegd worden. De Italiaan brak zijn linkerenkel en -hand en is daar inmiddels aan geopereerd. Hij staat in ieder geval in San Marino, India en Japan aan de kant, zo maakte Ducati in een eerder stadium al bekend. Inmiddels is ook duidelijk dat de fabrikant geen vervanger oproept voor het treffen op Misano World Circuit Marco Simoncelli, die komend weekend wordt afgewerkt.

Dat houdt in dat de hoop van Ducati op de schouders van Bagnaia rust. Het hangt van de medische keuring af of hij daadwerkelijk van de partij is in Misano, maar zelf heeft hij in ieder geval de ambitie om aan de start van zijn thuisrace te staan. "Zondagavond ben ik met het team naar huis vertrokken en nadat ik wat rust heb gehad, ben ik meteen begonnen met voorbereidingen om klaar te zijn voor een terugkeer op de baan in Misano", blikt hij terug op de afgelopen dagen. "Donderdag onderga ik een medische keuring op het circuit en als de doktoren mij dan goedkeuring geven, zoals ik hoop, kan ik vrijdag op de baan verschijnen voor de eerste training van mijn thuisrace. De GP van San Marino is altijd een bijzonder evenement voor de Italiaanse coureurs en al helemaal voor die van Ducati. Ik ga mijn best doen om zaterdag en zondag te kunnen racen."

Ondanks zijn vroege uitvalbeurt in Barcelona staat Bagnaia nog altijd fier aan kop in het kampioenschap. Hij heeft tot dusver 260 punten verzameld, waarmee zijn voorsprong op Jorge Martin nog altijd vijftig punten bedraagt.