Bagnaia start met nieuw polerecord vooraan in Texas

Q1: Zarco houdt het hoofd koel

Onder de piloten die zich niet direct hadden geplaatst voor Q2, en dus moesten aantreden in Q1, bevonden zich WK-leider Marco Bezzecchi, 2020-wereldkampioen Joan Mir en Johann Zarco. Bezzecchi zette in de droge sessie (23 graden Celsius) gelijk een scherpe tijd op het scorebord: 2.02.523. Miguel Oliveira nestelde zich op de tweede plek maar zag Zarco en Franco Morbidelli naar P2 en P3 gaan, met Zarco op 0.222 van Bezzecchi.

Nadat iedereen een bezoek aan de pits had gebracht voor vers rubber, steeg Mir naar de tweede plaats door 0.002 sneller dan Zarco rond te gaan. Zarco (hard/zachte band) hield zijn hoofd koel, wachtte tot het laatste moment en antwoordde met de snelste tijd: 2.02.387. Bezzecchi werd zo tweede en mocht ook door naar Q2. Mir viste met de derde plaats achter het net. Ook Morbidelli Oliveira, Fabio di Gianantonio, Takaaki Nakagami, Michele Pirro, Raul Fernandez, Augusto Fernandez, Stefan Bradl en Jonas Folger waren klaar. Zij konden zich alvast gaan prepareren voor de sprintrace.

Er waren crashes voor Jonas Folger, die in Austin voor de nog steeds geblesseerde Pol Espargaro invalt, en Raul Fernandez.

Q2: Bagnaia pakt pole met recordtijd

Francesco Bagnaia opende het Q2-bal met 2.02.576. De titelverdediger legde daarna een ronde op het COTA af in 2.02.242. Opmerkelijk: Alex Marquez noteerde een tijd die op de duizendste gelijk was aan die van Baganaia. Het duo was met een verschil van een halve seconde een klap sneller dan de rest, onder aanvoering van Marini. Jorge Martin kende een nare schuiver in de eerste helft van de sessie. De snelste man van vrijdag, niet helemaal fit dit weekend, schoof onderuit in bocht 7.

Het pole-positionrecord stond sinds vorig jaar op naam van Martin: 2.02.039. Zou het lukken om daaronder te komen? Martin zelf slaagde daarin niet; de Spanjaard ging in het tweede bedrijf opnieuw onderuit, nu in bocht 2. Ook Alex Marquez kwam ook ten val, in bocht 15.

Honda-rijder Alex Rins kwam met 2.02.052 dicht in de buurt. In zijn laatste omloop lukte het Bagnaia uiteindelijk als enige om het record te kraken. Hij stuurde zijn Ducati naar 2.01.892. Het is de eerste pole van de wereldkampioen dit seizoen en de twaalfde uit zijn MotoGP-loopbaan. Rins sloot de kwalificatie af als tweede, voor Marini. Op de tweede startrij mogen Marquez, Bezzecchi en Aleix Espargaro plaatsnemen. Quartararo, Vinales en Zarco staan op de derde lijn. Miller, die ook ten val kwam, werd tiende. Hij deelt de vierde rij met Brad Binder en Martin.

Derde vrije training

Vlak voor de kwalificatie werd nog een derde training afgewerkt. Alex Marquez was in het eerste deel van de half uur durende sessie de rapste man met 2.03.380. Bagnaia nam de eerste plek met nog vier minuten te gaan over dankzij 2.03.295 en bleef uiteindelijk ook aanvoerder. De Italiaan legde twee runs van negen ronden af op medium/soft-banden. Alex Marquez werd uiteindelijk tweede. Hij liet onder anderen Marini, Martin, Quartararo en Bezzecchi achter zich. Er waren valpartijen voor Nakagami (bocht 11) en Miller (bocht 8). Beiden bleven ongedeerd.

De sprintrace begint zaterdag om 22.00 uur (Nederlandse tijd).