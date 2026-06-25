Bagnaia stapt na vertrek bij Ducati over naar Aprilia in MotoGP

Aprilia heeft de huidige Ducati-ster Francesco Bagnaia gecontracteerd om de vertrekkende Jorge Martin te vervangen bij de start van het 850cc-tijdperk in de MotoGP in 2027.

Bagnaia zal in het kader van een vierjarig contract een team vormen met de eerder aangekondigde Marco Bezzecchi, waarmee in Noale een volledig Italiaanse line-up ontstaat.

De overstap van de tweevoudig MotoGP-kampioen naar Aprilia werd donderdagochtend bekendgemaakt, een dag nadat Ducati had bevestigd dat hij volgend jaar in het ' ' zou worden vervangen door Pedro Acosta van KTM.

"Wereldwijd zeggen we: 'de lucht is azzuro boven Noale. Francesco Bagnaia komt vanaf 2027 bij Aprilia Racing'", aldus het team op sociale media.

Bagnaia werd lange tijd gezien als een Ducati-man voor het leven, nadat hij het merk uit Borgo Panigale had geholpen terug te keren naar de top in de MotoGP met twee opeenvolgende rijderstitels in 2022-23.

Maar zijn lot was in feite bezegeld tijdens een rampzalig seizoen 2025, waarin hij slechts als vijfde in het kampioenschap eindigde na zes keer geen punten te hebben gescoord in de laatste zeven races, terwijl zijn nieuwe teamgenoot Marc Marquez met gemak de titel binnenhaalde.

Bagnaia heeft dit jaar een opvallende verbetering in zijn vorm en consistentie laten zien: hij eindigde in de laatste vier Grands Prix op het podium en behaalde in Brno zijn eerste sprintoverwinning van 2026. Naar verluidt had Ducati echter al eerder dit jaar besloten hem te vervangen door Acosta.

Bij Aprilia neemt Bagnaia de plaats in die vrijkomt door het vertrek van Martin, die in 2027 naar Yamaha vertrekt. De Spanjaard kende in 2025 een zwaar eerste seizoen bij Aprilia, dat werd gekenmerkt door vier verschillende blessures, maar heeft zich dit jaar hersteld en strijdt nu mee om het kampioenschap.

Aan de vooravond van de Nederlandse GP van dit weekend staat hij tweede in het klassement, op slechts acht punten achterstand van kampioenschapsleider en teamgenoot Bezzecchi.

"Piaggio-CEO] Michele Colaninno en ik delen dezelfde visie op het ondersteunen van Italië, en daarom hebben we allebei aan Marco en Pecco gedacht voor het volgende hoofdstuk van Aprilia Racing“, aldus Massimo Rivola, CEO van Aprilia Racing.

“De komst van Bagnaia is een bevestiging van de waarde van de Italiaanse sport, die zich de afgelopen maanden op het wereldtoneel heeft onderscheiden dankzij de prestaties van Kimi Antonelli in de Formule 1, Jannik Sinner bij de kwalificaties en Federica Brignone op de Olympische Winterspelen Milaan-Cortina 2026. Daarom vult het ons met trots om Pecco te mogen verwelkomen en geeft het de Italiaanse sport internationaal een extra impuls.

"We zullen hem en zijn familie van harte verwelkomen, maar eerst gaan we proberen hem te verslaan. Het is een verantwoordelijkheid om een meervoudig wereldkampioen in onze gelederen te hebben, en we kunnen niet wachten om die op ons te nemen."