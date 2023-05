WK-leider Bagnaia: "Sprintraces helpen na drie DNF's op zondag"

Francesco Bagnaia werd door Maverick Vinales uit de Grand Prix van Frankrijk gereden, terwijl het duo in de vijfde ronde voor de derde plek aan het knokken was. Pecco incasseerde zijn derde uitvalbeurt op een zondag dit seizoen. Eerder zag de Italiaan de finish niet in de Grands Prix van Argentinië en de Verenigde Staten. Desondanks gaat de regerend wereldkampioen nog steeds aan de leiding, al heeft hij een voorsprong van slechts één punt op Marco Bezzecchi. Het hoogste puntenaantal komt met name door zijn optredens in sprintraces. Van de 96 punten verzamelde hij er 44 op zaterdag.

"De sprintraces helpen zeker mee. Zonder die wedstrijden lag ik ver achter", zegt Bagnaia. "Ik heb 50 punten in GP's gehaald en 44 in sprintraces. Het is wel duidelijk dat we de snelsten zijn. We gaan vaak aan de leiding, terwijl andere coureurs nogal wisselvallig zijn met hun performance. Dat verklaart ook de voorsprong die ik heb. Een aantal jaren geleden was de stand leiden met drie uitvalbeurten zeker niet mogelijk. Er reden toen altijd vier coureurs vooraan en een foutje kon je de titel kosten. We zitten echt op de limiet, dat komt wellicht door de aerodynamica. Jaren geleden reden de fabrieksmotoren vooraan en de klantenteams achteraan. Ze waren wel zes of zeven tienden trager. Dat is veranderd."

Bagnaia won in 2022 de titel op magistrale wijze. Door vijf uitvalbeurten was zijn achterstand naar 91 punten opgelopen, maar uiteindelijk boog hij dit om en pakte het kampioenschap. Geen enkele rijder is dit in de MotoGP-historie ooit eerder gelukt.