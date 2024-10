Bagnaia speelde met vuur op weg naar MotoGP-zege in sprint Japan

Nadat leider Pedro Acosta enkele ronden voor het einde onderuit ging, greep Francesco Bagnaia het ontvangen cadeautje met beide handen aan om zijn derde opeenvolgende sprintrace te winnen. Veel marge had hij in Motegi overigens niet. Zo liet hij Enea Bastianini in de laatste ronde nog tot binnen twee tienden komen, om tijdens de uitloopronde zonder brandstof komen te staan. Na afloop van de sprintrace legde de Ducati-rijder uit dat hij de hele race al met een minder agressieve motorstand reed om zoveel mogelijk brandstof te sparen.

"Dat deden we met opzet, want we reden geen eco-ronde - een ronde waarin onze motor langzamer wordt om minder brandstof te sparen", verklaarde Bagnaia, die deze eco-ronde oversloeg vanwege de regendruppels die voor de start vielen en het feit dat hij de baanomstandigheden op racesnelheid wilde verkennen. "Toen ik aan de race begon, moest ik kiezen voor een mapping met minder performance, een groot verschil in vergelijking met de normale stand. Dat was echter de enige manier om de race uit te rijden, want zelfs in deze stand eindigde ik in de tiende bocht na de finish zonder brandstof. Het was dus op de limiet, maar het was belangrijk om de omstandigheden voor de race beter te begrijpen. Het was de juiste keuze."

In de sprintrace leek Bagnaia lange tijd genoegen te moeten nemen met de tweede plaats, want mede door de minder agressieve motorstand kon hij geen vuist maken ten opzichte van Acosta. Toen de jonge Spanjaard ruim twee ronden voor het einde crashte, erfde de Italiaan de leiding en meteen wist hij een gaatje te slaan naar achtervolger Bastianini. "Toen ik de crash van Pedro zag, wist ik dat ik tot de laatste ronde moest pushen om een gaatje te slaan met Enea. Dat lukte", blikte Bagnaia daarop terug. De voorsprong van 1,3 seconden verdween in de ietwat regenachtige slotronde echter als sneeuw voor de zon. "Misschien nam ik iets te veel gas terug, maar dit was geen dag om risico's te nemen. Het was belangrijker om de finish te halen."

In de titelstrijd heeft Bagnaia goede zaken gedaan door zijn achterstand op Jorge Martín te verkleinen. Met zijn sprintzege liep hij zes punten in op de kampioenschapsleider, die de schade beperkte door vanaf de elfde startpositie naar de vierde stek te rijden.