Bagnaia ziet Spaanse zege als eerherstel: "Mijn beste weekend"

De regerend wereldkampioen crashte twee weken geleden terwijl hij aan de leiding ging van de Grand Prix van Amerika. In de GP daarvoor, in Argentinië, ging het ook al mis. Hij verloor de controle over zijn machine, liggend op de tweede positie tijdens de natte wedstrijd. De valpartijen riepen twijfels op over zijn vorm, nadat Francesco Bagnaia in 2022 vijf keer was uitgevallen en een achterstand van 91 punten moest goedmaken om het kampioenschap te winnen. In Jerez was de titelverdediger weer ijzersterk. Hij pakte zaterdag in de sprintwedstrijd de tweede plaats tussen de twee fabrieksrijders van KTM en versloeg het duo een dag later in de hoofdrace.

'Pecco' wees na de hoofdrace in parc fermé voor de camera's opzichtig naar de nummer 1-plaat op zijn Ducati. Gevraagd naar het waarom van deze actie zegt Bagnaia: "Eerlijk, het was meer voor mijzelf, voor mijn ego. Want het is altijd te gemakkelijk om kritiek te hebben van buitenaf terwijl je niet weet wat er allemaal speelt. Ik denk dat deze wedstrijd een race van de nummer 1 was. Ik ben erg blij om na COTA te reageren met een overwinning. Het is geweldig."

Beste weekend

Bagnaia noemt het Spaanse treffen "het beste weekend" uit zijn carrière. "Als je kijkt naar wat er is gebeurd, is dit het beste weekend. Het ligt dicht bij Silverstone [2022], maar is beter omdat het gevecht zo ongelooflijk goed was. Ik heb echt genoten van deze race. Ik heb ook genoten van dit weekend omdat ik denk dat het ons kan helpen om samen verder te groeien als team. Vrijdag was moeilijk, maar mijn team heeft hard gewerkt om mij een goed gevoel te geven. Ik vroeg de juiste dingen en het team wist precies hoe ze te werk moest gaan. Vandaag hebben we met een kleine stap ten opzichte van gisteren weer gewonnen."

Bagnaia rekende in de hoofdrace af met de KTM's. Hij ging vroeg in de wedstrijd met een agressieve inhaalactie voorbij aan Jack Miller. De FIM-stewards vonden zijn manoeuvre te ver gaan en Bagnaia moest zijn gewonnen positie inleveren. Dit deed de Italiaan. Maar na de race merkte de nieuwe leider in het WK wel op dat de stewards consistent moeten zijn. "Ik wil niet te veel zeggen over deze straf, ik heb hem gewoon geaccepteerd. Maar in de toekomst wil ik elke keer hetzelfde zien. Want we zagen al veel touches, agressieve inhaalacties die veel heftiger waren dan die van vandaag. Dus ik wil gewoon elke keer dezelfde straf zien, anders is het niet eerlijk."