Bagnaia snelste in regenachtige eerste MotoGP-training in Japan

Slechts vijf dagen geleden schreef Jorge Martín de Grand Prix van Indonesië op zijn naam om zijn voorsprong in het kampioenschap weer te vergroten tot 21 punten. Met die marge begon de Pramac-rijder vrijdag om 10.45 uur lokale tijd - 03.45 uur in Nederland - aan het MotoGP-weekend in Japan met de eerste vrije training. De geblesseerde Miguel Oliveira ontbreekt bij Trackhouse en wordt aldaar vervangen door Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori. De deelname van wildcard Remy Gardner, die in actie komt namens Yamaha, brengt het aantal deelnemers in Motegi op 23 rijders.

Met de dreiging van wat regen in de lucht begonnen ze kort na het zwaaien van de groene vlag aan de eerste oefensessie op Mobility Resort Motegi. In de openingsfase wilden ze allemaal zoveel mogelijk rijden voor het geval dat de regen zou komen. Gardner ging daarbij echter even in de fout door in bocht 5 wijd te gaan en via de grindbak terug te keren op het asfalt. Aprilia-rijder Maverick Viñales had op dat moment de eerste richttijd neergezet, die al snel werd verbeterd door Takaaki Nakagami. Vervolgens nam Martín de regie even over door 1.45.318 op de klokken te zetten.

Regen spelbreker in eerste sessie

Niet veel later vielen de eerste druppels in Motegi, waar na twaalf minuten ook de regenvlag werd gezwaaid. Dat weerhield Francesco Bagnaia er echter niet van om de snelste tijd nog even aan te scherpen tot 1.45.209. Vier minuten hadden de 23 rijders zich echter alweer in de pits gemeld vanwege de regen. Bagnaia voerde op dat moment het veld aan, voor Martín en Di Giannantonio. Marc Márquez en Jack Miller hadden eveneens een plekje in de top-vijf bemachtigd.

De neerslag was hevig genoeg om de rijders meer dan een kwartier in de pits te houden, maar met nog twaalf minuten voor de boeg was Miller de eerste die op pad ging om de omstandigheden te verkennen op slicks. De Australiër van KTM kreeg al snel gezelschap van vrijwel alle rijders. Veel verbeteringen leverde dat echter niet op, mede doordat er al snel weer regen viel op het Japanse circuit. Dat was genoeg om de rijders na slechts enkele rondjes alweer naar de pits te dwingen. Daar zouden ze - met uitzondering van Franco Morbidelli, Álex Rins, Joan Mir, Fabio Quartararo en Lorenzo Savadori - in het restant van de eerste oefensessie ook blijven staan.

Dat gold dus ook voor de snelste tijd van Bagnaia, die met zijn 1.45.209 uiteindelijk bovenaan eindigde in de eerste MotoGP-training. Op een ruime tiende volgde Martín op de tweede positie, voor Di Giannantonio, Márquez en Miller. Laatstgenoemde was met elf afgelegde ronden ook de productiefste rijder van VT1. Marco Bezzecchi noteerde de zesde tijd, gevolgd door Mir en Johann Zarco als beste Honda-rijders. Viñales en Enea Bastianini completeerden de top-tien in Motegi, waar Pedro Acosta slechts de dertiende tijd reed. Hij was desondanks sneller dan Rins, die op P14 de beste Yamaha-rijder was.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Japan