Bagnaia als snelste naar Q2 met ronderecord in MotoGP-training

Vanochtend opende de MotoGP het weekend op de Red Bull Ring met de eerste vrije training. Jorge Martín begon uitstekend op de Red Bull Ring door de snelste tijd te rijden met 1.29.654, voor Pramac-teamgenoot Franco Morbidelli - die na de training werd bevestigd als VR46-rijder voor 2025. De belangen waren in de eerste oefensessie nog niet zo groot, maar diende vooral ter opwarming voor de eerste belangrijke sessie van het weekend: de tweede vrijdagtraining van zestig minuten. De tien snelste rijders konden zich vanaf 15.00 uur dus verzekeren van rechtstreekse plaatsing voor Q2.

De langste training voor de Oostenrijkse Grand Prix ging niet helemaal voortvarend van start voor twee rijders op de Ducati GP24. Martín was na enkele minuten de eerste die in bocht vier even rechtdoor schoot en via het grind moest terugkeren op de baan. Dat voorbeeld werd niet veel later gevolgd door Enea Bastianini, de winnaar van beide races in Silverstone. Het waren de enige incidenten in de eerste tien minuten van de training, waarin Marc Márquez op dat moment de snelste was met 1.29.508. Die tijd werd daarna aangescherpt door Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen noteerde 1.29.280 om P1 te grijpen, voor Márquez, Martín, Jack Miller, Marco Bezzecchi en Bastianini.

Daar waar de rijders in de eerste tien minuten keurig in het zadel bleven, was dat in het vervolg van de training wel anders. In de twintig resterende minuten van het eerste half uur werden maar liefst vier crashes genoteerd. De eerste was Stefan Bradl, die in bocht 2A tegen de vlakte ging met zijn Honda. Daarna volgde de tweede crash van de dag voor Bezzecchi, die bij het uitkomen van bocht 2B juist crashte. Zijn teamgenoot bij VR46, Fabio di Giannantonio, crashte een minuutje later in de snelle achtste bocht, gevolgd door de crash van Pedro Acosta in bocht negen. Voor de GasGas Tech3-rijder was het alweer zijn derde val van het weekend.

Marc Márquez had in de tussentijd even een uitstapje gemaakt door het grind aan de buitenkant van bocht vier, terwijl Pol Espargaró zijn KTM wat later in dezelfde bocht moest parkeren met technische problemen. Andere rijders gingen in deze fase van de training voor het eerst met een nieuwe set zachte banden de baan op. Álex Rins en Johann Zarco profiteerden daar als eersten van door naar de vijfde en zesde positie te komen, al werden ze met nog zeventien minuten voor de boeg gepasseerd door Maverick Viñales. Hij nam de vijfde positie over. Verbeteringen van de overige rijders, waaronder de top-vier, lieten nog even op zich wachten.

Tempo opgevoerd in slotfase

Met nog tien minuten voor de boeg trapte Martín de strijd om de plekken in Q2 af door 1.28.917 te klokken voor de eerste positie. Márquez sloot op 0.025 seconde aan op de tweede stek, terwijl Aleix Espargaró verraste door ineens naar de derde positie te komen. De Aprilia-rijder, die in VT1 twee keer crashte, bivakkeerde tot die tijd op een tegenvallende twintigste positie. In de laatste vijf minuten van de training keerden de rijders echter nog eenmaal terug op het asfalt om te proberen hun tijd aan te scherpen en plaatsing voor Q2 af te dwingen. Dat deed Márquez uitstekend, want met nog ruim twee minuten te gaan dook hij precies 0.001 seconde onder de tijd van Martín om P1 over te nemen.

Toch moest Márquez het uiteindelijk met een plekje buiten de top-drie doen, want hij werd nog teruggeduwd naar de vierde positie. Dat was mede te danken aan Bagnaia, die met 1.28.508 - een nieuw ronderecord - als snelste rijder een plekje in Q2 veiligstelde. Morbidelli en Martín volgden op drie tienden op de tweede en derde plek, met Brad Binder op de vijfde stek achter Marc Márquez. Álex Márquez klokte de zesde tijd, terwijl Espargaró, Viñales, Bezzecchi en de in de laatste minuut gecrashte Bastianini de top-tien completeerden en ook doordrongen tot Q2. Acosta viel met de elfde tijd net buiten de boot, net als alle Yamaha- en Honda-rijders.

Het MotoGP-weekend op de Red Bull Ring wordt zaterdagochtend om 10.10 uur vervolgd met de tweede vrije training. Meteen daarna volgt de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP GP van Oostenrijk