Bagnaia steunt schrappen sprintrace: "Had gevaarlijk kunnen worden"

Een half uur voor de oorspronkelijke starttijd van de sprintrace besloot de MotoGP om de korte race op Phillip Island te laten voor wat het is. De aanleiding daarvoor was het slechte weer op het Australische circuit met daarbij ook stevige wind en forse windstoten. Het besluit kwam tot stand nadat de teammanagers om tafel hebben gezeten met promotor Dorna Sports en andere belanghebbenden om te oordelen of de situatie veilig genoeg was om de sprintrace te laten starten.

WK-leider Francesco Bagnaia schaarde zich achter de beslissing om de korte race niet af te werken, al baalde hij er tegelijkertijd wel van. "Het is altijd een gemiste kans als we niet racen. In de warm-up had ik het lastig, maar we vonden een probleem met de motor dat voor de race werd opgelost. Ik had dus voor de topposities willen vechten. Het was een gelegenheid om punten te winnen of te verliezen, maar ik vond dat het goed genoeg was om te racen en ik was positief. Vanochtend was de situatie goed genoeg om te rijden. Het was ietwat op de limiet, maar wel oké", gaf de Ducati-rijder aan over zijn standpunt na de warm-up op zondagochtend. Vanaf de Moto3-race begon zijn mening echter bij te draaien.

"Het werd toen slechter en slechter. In de Moto2 zagen we daarna tien crashes in negen ronden. Celestino [Vietti] was de laatste die crashte en hij viel door de wind in de eerste remzone. Hij werd door de wind van de baan geblazen", vervolgde Bagnaia zijn verhaal. "De wind was hard. Als de wind constant was geweest op het rechte stuk, was het wat mij betreft geen probleem. De intense windstoten waren het problemen. Op het rechte stuk zitten we in een tunnel en we arriveren met 330 kilometer per uur in de remzone, waardoor het heel gevaarlijk kan worden. Daarom vind ik dit het juiste besluit."

Doordat de MotoGP al anticipeerde op slecht weer op zondag, werd vrijdag al besloten om de Grand Prix van Australië op zaterdag te verrijden en de sprintrace naar zondag te verplaatsen. Zodoende konden zoveel mogelijk punten uitgedeeld worden, mochten de omstandigheden op zondag dermate slecht zijn dat er niet gereden kon worden. Dat bleek inderdaad het geval. "Het is slecht voor alle fans hier en ook voor ons, want we willen iedere keer racen", aldus Bagnaia. "Maar in dit geval denk ik dat de wedstrijdleiding dit weekend goed werk heeft geleverd."