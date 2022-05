Bagnaia ging zaterdag in beide trainingen voor de kwalificatie aan de leiding en claimde in de kwalificatie zijn zevende MotoGP-pole. Inmiddels wijst alles erop dat hij zijn draai gevonden heeft met de Ducati GP22. Die vorm was deels in Portimao al terug, maar het weekend daar was niet representatief door de vele regen en het feit dat Bagnaia een schouderblessure opliep in de kwalificatie. Ondanks de pijn zette die goede vorm zich in Jerez door. Het leverde voor het eerst dit seizoen een pole-position op en zondag een goede kans op de overwinning. “Dit was mijn beste rondje ooit, alles was perfect en ik heb geen fouten gemaakt”, zegt Bagnaia. “Je kunt heel snel iets te wijd gaan als je in dit soort rondjes aan het pushen bent. Maar vandaag liep het perfect. Ik had geluk in Portimao, daar had ik het gevoel met de motor weer terug, in het remmen voelde ik me weer goed. We zijn dit weekend goed begonnen en elke sessie voelde ik me iets beter, ook in de vierde training was het ritme heel goed.”

Bagnaia, voor het seizoen nog aangewezen als favoriet voor de wereldtitel, jaagt zondag op zijn eerste podium van 2022. De resultaten van de vierde training wijzen erop dat het een rechtstreeks duel kan worden tussen Bagnaia en Quartararo, maar van die favorietenstatus wil de Ducatist op dit moment niets weten. “Dit circuit is Fabio’s circuit”, vervolgt Bagnaia. “Hij is heir altijd heel competitief, zo sterk. Ten opzichte van vrijdag hebben we de achterstand op hem iets kunnen verkleinen. In de vierde training was ik heel goed qua snelheid en consistentie, dus ik denk dat het een mooi gevecht kan worden. Maar het is moeilijk te voorspellen. Fabio is het hele weekend snel en de omstandigheden in de race gaan lastig zijn. Het wordt in ieder geval belangrijk om te vechten. Ik wil niet zeggen dat ik morgen wil winnen, natuurlijk wil ik dat. Maar voor mij is het belangrijk om morgen vooraan mee te doen, na de start van het seizoen is het pas mijn eerste kans om succes.”

Fabio Quartararo had zaterdag zijn vijfde achtereenvolgende pole-position op Jerez kunnen pakken, maar daar stak Bagnaia dus een stokje voor. “Het gat was wel heel groot”, doelt Quartararo op zijn achterstand van vier tienden op de Italiaan. “Pecco reed een fantastische ronde. Om eerlijk te zijn was het in deze omstandigheden heel indrukwekkend. Maar de omstandigheden zullen morgen nog moeilijker zijn met de races van Moto2 en Moto3 voor ons. We weten wat er met dit circuit gebeurt als het het warm is. Elk jaar ben ik vrij snel geweest als het warm was, het is een mooie kans voor ons.”