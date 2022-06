Ducati stond in de ochtendsessie op de Sachsenring met beide fabrieksmotoren aan kop, maar dat betekende in werkelijkheid heel weinig toen de tweede vrije training eenmaal begonnen was. Vrijwel iedereen kwam in de beginfase op de hardste compounds buiten en de snelle tijden vlogen de Duitse toeschouwers om de oren. Aleix Espargaro noteerde in zijn vierde ronde de eerste 1.20’er van het weekend. Met 1.20.789 ging hij aan de leiding in de eerste fase van de tweede vrije training.

In de tweede sessie verscheen Pol Espargaro weer op de baan. Na zijn pijnlijke highsider van de ochtendtraining ging hij voor onderzoek naar het medisch centrum op het circuit. Daar werden geen ernstige blessures geconstateerd en kreeg de coureur het stempel ‘fit’ om weer aan de slag te gaan. Alex Rins was nog zo’n zorgenkind. Hij reed in de ochtend slechts tien ronden om zijn pijnlijke pols te sparen, maar kwam in de middag sterk voor de dag. Hij noteerde halverwege de sessie de derde tijd, een kleine drie tienden achter Aleix Espargaro.

De tijd van de Aprilia-coureur bleek niet goed genoeg voor de snelste tijd. Het ging een klap sneller in de slotfase van de sessie toen de zachte banden van stal gehaald werden. Jack Miller naderde het ronderecord van Marc Marquez, de grote afwezige, met zo’n vijf minuten te gaan toen hij 1.20.211 reed. Voormalig Moto2-wereldkampioen Francesco Bagnaia dook daar echter onderdoor. Hij noteerde 1.20.132, gevolgd door een 1.20.018. Hij ging daardoor aan kop in de tweede training en reed het ronderecord van Marquez (1.20.195) uit de boeken.

Luca Marini dook in de absolute slotfase onder de tijd van Miller en daarmee ook onder het oude record van Marquez. Hij klokte 1.20.133 en dat was achter landgenoot Bagnaia goed voor de tweede plek. Miller werd derde voor Aleix Espargaro. Hij was de enige non-Ducati in de top-zes. De plekken vijf en zes werden namelijk bezet door Johann Zarco en Jorge Martin. WK-leider Fabio Quartararo kwam tot de zevende plek op bijna vier tienden van Bagnaia. Maverick Viñales werd achtste voor Fabio di Giannantonio. Joan Mir maakte de top-tien compleet namens Suzuki. Teamgenoot Alex Rins viel daarmee net buiten de eerste tien.

Takaaki Nakagami werd twaalfde voor Enea Bastianini en Pol Espargaro. Franco Morbidelli stelde teleur met de vijftiende plaats, hij eindigde op ruim acht tienden van de snelste man en een halve seconde van teamgenoot Quartararo. Marco Bezzecchi eindigde als zestiende met Miguel Oliveira als eerste KTM-rijder op de zeventiende plek. Alex Marquez eindigde op een seconde als achttiende voor Darryn Binder, Stefan Bradl en Brad Binder. Remy Gardner, Andrea Dovizioso en Raul Fernandez waren de hekkensluiters in de tweede training.

Zaterdag gaat het MotoGP-programma verder met de derde vrije training voor de Grand Prix van Duitsland. Aanvangstijd is 09.55 uur.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Duitsland