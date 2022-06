Bagnaia claimt met ronderecord pole-position voor TT van Assen

Kwalificatie 1: KTM-rijders boeken kleine doorbraak

Na een prachtig begin van de dag trok de lucht in het uur voor de start van de kwalificatie helemaal dicht. Het druppelde kort voor het begin van de kwalificatie zelfs in de Geert Timmer-bocht. Echt nat werd het asfalt niet en de coureurs begonnen op slicks aan de sessie, maar ze voelden wel de urgentie om vroeg in de sessie een toptijd te noteren. Enea Bastianini liep direct averij op. Bij het uitkomen van de pits viel zijn machine uit en moest hij rennend terug naar de pitbox waar coureurs op dat moment de tweede motor klaarmaakten voor gebruik.

KTM slaagde er in de derde training niet in om zich met een van de rijders voor Q1 te plaatsen, maar de eerste run was hoopgevend voor de fabrieksrijders. Miguel Oliveira ging aan kop met een 1.32.550 voor Brad Binder die een 1.32.754 noteerde. Joan Mir viel daardoor net buiten de boot. Hij begon voortvarend aan de tweede snelle run, maar kwam ten val in de Strubben. De Suzuki-rijder kreeg zijn motor weer aan de praat en kon zijn sessie voortzetten, maar hij had in ieder geval weer een ronde nodig om temperatuur op te bouwen in de banden.

Binder scherpte de toptijd in Q1 vervolgens wel aan in de tweede run, hij ging naar 1.32.485. Luca Marini verbeterde zich ook, maar bleef toch op flinke afstand van de beide KTM-rijders. Binder stond bij het vallen van de vlag drie tienden los van Marini op de derde plek, Mir werd vierde voor Fabio di Giannantonio. Op zijn tweede motor kwam Enea Bastianini tot de zesde tijd, hij hield Andrea Dovizioso achter zich. Stefan Bradl werd achtste voor Remy Gardner, Franco Morbidelli sloot Q1 af op de tiende plek.

Uitslag: Kwalificatie 1 MotoGP TT van Assen

Kwalificatie 2: Nieuw ronderecord op TT Circuit

Met de beide KTM’s waren alle zes de MotoGP-merken vertegenwoordigd in het tweede deel van de kwalificatie. Jorge Martin begon met een zinderende ronde aan het belangrijkste deel van de sessie. Hij klokte 1.31.708 en dook daarmee onder het oude ronderecord van Maverick Viñales, gereden in 2021. Fabio Quartararo noteerde de tweede tijd voor Francesco Bagnaia, maar het zou in de laatste runs nog harder gaan.

Bagnaia bewees dat meteen door een prachtige 1.31.504 te rijden. In zijn kielzog dook ook Marco Bezzecchi onder de oude referentie. Met 1.31.796 zat ook hij onder het oude record van Viñales. Bagnaia had zijn machine inmiddels in de pits gebracht, hij was klaar. Martin maakte in een nieuwe poging om zijn tijd aan te scherpen een fout en ging onderuit in de Strubben. De schade bleef beperkt, hij kon zijn machine weer starten en zijn weg vervolgen.

De gele vlaggen die gezwaaid werden zorgden ervoor dat enkele rijders zich niet konden verbeteren. Onder meer Fabio Quartararo raakte zo een rondje kwijt. Toen Jack Miller even later ook viel, zorgden gele vlaggen nog langer voor oponthoud. Quartararo ging op dat moment wel naar de tweede plek. Met een 1.31.620 naderde hij Bagnaia tot op een tiende en hij had nog een ronde. In de Strubben ging het echter al mis. De Yamaha-coureur vloog er bijna af en moest zijn run afbreken.

Bagnaia’s tijd kwam daardoor niet meer in gevaar. Hij start zondag op de eerste startrij met Quartararo en Pramac Ducati-rijder Martin. Marco Bezzecchi werd vierde voor Aleix Espargaro en Jack Miller. Johann Zarco kwam niet verder dan de zevende tijd voor Alex Rins en Brad Binder. Maverick Viñales werd elfde. Hij moest zijn laatste run afbreken nadat hij Miller bijna aanreed op de Veenslang. Takaaki Nakagami was de hekkensluiters in Q2.

De TT van Assen begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag: Kwalificatie 2 MotoGP TT van Assen