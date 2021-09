Hoe Bagnaia het remmen met de Ducati tot zijn grote kracht ontwikkelde

Na de GP van Aragon was de coureur uit Turijn ook het sterkste in de Grand Prix van San Marino. In zijn derde MotoGP-seizoen heeft Bagnaia stappen gemaakt in het bochtenwerk en remmen met de Ducati. Pramac-rijder Johann Zarco verklaarde eerder dat Bagnaia het verschil op de Ducati maakt bij het insturen van de bochten. In zijn debuutseizoen ging het wennen aan het nieuwe remsysteem van de MotoGP-machine heel moeizaam bij Bagnaia. De Italiaan stelt dat testwerk met een Panigale V4-straatmotor met Michelin-banden op Misano hem geholpen hebben, als ook het bestuderen van Lorenzo’s data.

“Daar heb ik veel aan gewerkt, in mijn eerste MotoGP-jaar had ik constant moeite met het remmen”, zei Bagnaia na zijn overwinning in Misano. “Vooral in het laatste deel van 2019 heb ik daar hard aan gewerkt. In 2020 maakte ik al een stap, maar ik heb hier [op Misano] ook veel gereden met een straatmotor om te leren hoe ik de voorband beter kon sparen. Met de Panigale kon ik mijn stijl verder ontwikkelen op de band, vooral ook omdat we een Michelin-endurance band gebruikten en de constructie van die band is vergelijkbaar met wat wij gebruiken. De voorkant van de machine is daardoor goed te vergelijken [met de MotoGP-motor]. Op die manier heb ik veel geleerd, maar ook door de data van Jorge Lorenzo te bestuderen heb ik veel ontdekt. Het verschil is dat ik nu meer winst kan boeken in het laatste deel van de remzone. Ik rem zo hard als ik kan, maar bij het insturen van de bocht maak ik het verschil.”

Stabiliteit in snelle bochten

Bagnaia werd in de slotfase van de race bijgehaald door WK-leider Fabio Quartararo, maar de Fransman merkte dat het bijna onmogelijk was om in de buurt te komen van de Ducatist. Vooral in de snelle bochten naar rechts (bocht 11-12-13) was Bagnaia heer en meester. “Het mooie is dat de motor heel stabiel is, in die snelle bochten kun je heel veel snelheid meenemen zonder dat je van de motor af vliegt. In die snelle bochten voel ik veel vertrouwen, eigenlijk op alle circuits. Het gevoel met de voorkant is ook goed, dat is sinds het begin van dit jaar zo. Ik was in het verleden minder zeker van m’n zaak, maar nu voelt het goed. We hebben de motor niet eens drastisch veranderd, de afstelling is nagenoeg hetzelfde.”

Vorig seizoen ging Bagnaia ook aan de leiding in de Grand Prix van Emilia-Romagna, de tweede race in Misano, maar toen kwam hij ten val op het moment dat de overwinning vrijwel zeker voor hem was. Ondanks de bevrijdende overwinning in Aragon, gingen de gedachten van de 23-jarige coureur toch terug naar dat moment in Misano. “Ik was in de laatste ronden doodsbang dat ik dezelfde fout zou begaan als een jaar geleden. Ik wilde niet weer crashen in bocht 6”, voegde hij toe. “Met zeven ronden te gaan ging het bijna fout in de eerste bocht. Daar is het asfalt een beetje hobbelig en verloor ik de voorkant bijna. Het speelde wel in mijn hoofd, maar de race werd er niet moeilijker door.”