Bagnaia radeloos na val in Duitsland: “Moeilijk te accepteren”

Na een ijzersterke aanloop naar de race werd Francesco Bagnaia gezien als een van de favorieten voor de overwinning in de Duitse Grand Prix. Het was voor de man uit Turijn zaak om zijn kampioenschap weer op de rit te krijgen na een DNF in de Catalaanse GP. Maar Bagnaia verloor de leiding al bij de start van de race aan Fabio Quartararo. Hij ging nog wel in de achtervolging, maar kwam ten val toen hij aan het begin van de vierde ronde de controle over de achterkant verloor bij het uitkomen van de eerste bocht.

“Ik probeer het moment in mijn hoofd steeds weer af te spelen om te weten wat er gebeurde, maar ik kan het niet uitleggen”, zegt Bagnaia. “Ik weet niet waarom. Het is in de eerste plaats mijn fout, anders val ik niet. Maar in dit geval is het heel moeilijk om te weten hoe en waarom het gebeurde. Als ik kijk naar de data is het helemaal onmogelijk. Ik was boos omdat ik niet weet hoe het kan, ik ben altijd erg zelfkritisch en wil ergens een verklaring voor hebben. Maar deze valpartij kan ik niet uitleggen. Het is moeilijk te accepteren. Het enige positieve dat ik eruit kan halen is dat we weer vooraan meededen, dat we de snelste waren en ik denk dat we in potentie een heel goed tempo hebben. Maar dit is weer een voorbeeld waarin Fabio laat zien dat hij completer is dan dat ik ben.”

Bagnaia had een dergelijke valpartij nog nooit meegemaakt. Dat maakt het wat hem betreft nog lastiger te verklaren. “Ik heb meer dan zeventig ronden per dag gereden in Duitsland en ik heb in al die tijd niets gevoeld wat hierbij in de buurt kwam”, gaat Bagnaia verder. “Dit is me nog nooit gebeurd, ook niet op de ranch van Valentino waar je dit soort momenten sneller hebt. Het is moeilijk te begrijpen waarom dit gebeurde. Mijn hellingshoek was hetzelfde, de snelheid was hetzelfde. Ik had iets meer rotatie om de bocht uit te komen, maar dan nog blijft het een lastig te verklaren crash. Misschien zit onze motor zo op de limiet dat je crasht als je iets te wijd gaat, maar ik kan er verder echt geen verklaring voor vinden.”

De Ducati-rijder staat nu op 91 punten achterstand van WK-leider Quartararo.