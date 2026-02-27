Bagnaia veroordeeld tot Q1 in Thailand: "Mijn schuld, was te gehaast"
Francesco Bagnaia staat voor de uitdaging om zich zaterdag via Q1 te plaatsen voor de strijd om pole-position voor de MotoGP GP van Thailand. Daar geeft de Ducati-rijder zichzelf de schuld van.
Het MotoGP-seizoen 2025 werd er een om snel te vergeten voor Francesco Bagnaia, die zich geen moment echt op zijn gemak voelde op de Ducati GP25. Dat lastige hoofdstuk leek hij tijdens de wintertests achter zich te laten. De Italiaan reed solide rondetijden en benadrukte in zijn gesprekken met de media vooral dat het gevoel op de nieuwe motorfiets van Ducati een stuk beter was.
Daar kocht Bagnaia echter weinig voor op de eerste dag van het nieuwe MotoGP-seizoen. In de training voor de GP van Thailand slaagde hij er niet in om een plekje bij de eerste tien te veroveren, waardoor hij naast rechtstreekse plaatsing voor het tweede deel van de kwalificatie greep. Door zijn vijftiende tijd moet Bagnaia zaterdagochtend proberen om via Q1 door te dringen tot de strijd om pole-position.
Een verkeerd uitgepakte verandering van de set-up en zo nu en dan wat regendruppels tijdens de sessie maakten het Bagnaia lastig in de training, maar zelf stak hij de hand in eigen boezem. "Het was mijn schuld, ik werkte niet goed. Ik was te gehaast", zei de tweevoudig MotoGP-kampioen. "Voor de sessie besloten we om de afstelling een beetje aan te passen, maar we gingen de verkeerde kant op."
"En toen ik zag dat de lucht heel grijs begon te worden, besloten we om nieuwe banden te monteren om een betere ronde te rijden. Maar ik had gewoon moeite met die afstelling", vervolgde Bagnaia. "Daarna was het te laat, dus het was mijn fout. Ik moet rustiger blijven. De eerste dag van het seizoen had beter kunnen gaan, maar ik moet gewoon rustiger blijven."
Zaterdag moet Bagnaia via Q1 proberen om een plek af te dwingen in de strijd om pole-position.
Bagnaia benadrukte ook dat zijn vijftiende tijd op vrijdag niet het gevolg was van een slecht gevoel op de Ducati GP26. Vooral qua stabiliteit onder het remmen, iets wat voor hem een pijnpunt was op de machine van vorig jaar, merkte hij nog altijd progressie. "Het lijkt erop dat je later kan remmen en dat de motor beter afremt, dus ik vind het een goede verbetering."
Márquez rijdt nog niet zoals hij wil
Waar Bagnaia vrijdag geen plekje in Q2 wist te veroveren, slaagde teamgenoot Marc Márquez daar wel in. De regerende wereldkampioen viel op een gegeven moment even buiten de top-tien, maar herstelde zich in de slotfase door op nieuwe banden de tweede tijd te rijden. Toch voelde Márquez zich gedurende de vrijdagse actie meer op zijn gemak op gebruikte Michelins.
"Ik voel me veel beter op gebruikte banden dan op nieuwe banden. Dit is iets wat vorig jaar al het geval was, maar het lijkt nu nog erger te zijn", legde hij uit. "Het lijkt erop dat de motor op gebruikte banden veel minder fysiek is en dat vind ik fijn. Dat heeft mijn voorkeur. Maar het klopt dat we in de snelle ronde precies en agressief moeten zijn."
Dat lukt op papier beter op nieuwe banden, maar een factor die dat iets gecompliceerder maakte voor Márquez, is zijn fysieke gesteldheid. Zijn schouderblessure is nog niet 100 procent hersteld en ook kampte hij eerder deze week met een buikgriep. "Ik voel me goed, maar ik rijd nog niet zoals ik wil", aldus de Spanjaard. "Ik moet mijn fysieke conditie, maar ook mijn rijstijl, blijven verbeteren."
